海鷗颱風重創保和島 志工勘災送物資

有一種心意是無價的，那就是無所求的付出，鏡頭來到菲律賓的保和島，這個月初的時候，海鷗颱風重創保和島上的賈格納鎮，不少民宅毀損。風災過後，慈濟志工前往援助，送來實用的生活物資。

11月初的海鷗颱風帶來強降雨後，保和島賈格納鎮的民宅出現嚴重裂縫。颱風過後，居民依然無法安心入睡。

社區管理 艾瑪：「居民們也深受這次風災影響，因他們為了家園付出多年努力，家園毀損讓他們非常痛心，希望盡快得到援助，以便搬遷。」

這場天災讓數十戶陷入無家可歸的困境。有些人投靠親戚，有些人住進”村辦公室”，或暫住日託中心。慈濟志工與村幹事走訪，發現多處房屋的結構都受損了。

慈濟志工 黃三民：「我們正在幫助那些被疏散的人們，以防止他們及家人，發生任何意外或災難。」

志工在體育館展開援助行動，為20戶受災居民送上應急物資。包括”白米、床墊、毛毯、乾淨的飲用水與衛生用品等等，確保每戶人家都能吃得飽、睡得暖。

受災居民 羅伯托：「(房子受損)政府因為地基裂縫，不讓我們回家，我們非常感謝慈濟，是第一個來幫助我們的組織。」

賈格納鎮長 馬克路易莫努戈爾：「我謹向慈濟致以最誠摯的謝意，感謝您們對受颱風影響，而流離失所的家庭提供援助，非常感謝您們的救援和幫助。」

志工送物資，也送來溫暖的力量。

