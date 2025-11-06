海鷗颱風重創菲律賓釀逾140死！捲走車屋泥流埋村落 小馬可仕宣布災難狀態應變
海鷗颱風（Kalmaegi）近日重創菲律賓，造成嚴重洪災與土石流，官方統計死亡人數已突破140人，另有127人失蹤。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於6日批准宣布全國進入「國家災難狀態」，以全面動員應對災情，並為後續可能生成的鳳凰颱風做準備。
根據《法新社》報導，海鷗颱風本週橫掃菲律賓中部，宿霧省（Cebu）災情慘重，河流暴漲導致多地淹水，汽車、貨櫃與河邊住屋被洪水沖走。菲律賓國家民防辦公室6日通報，全國已確認114人死亡，另宿霧省地方政府單獨回報28人罹難，合計死亡人數已超過140人。
其中，宿霧近郊的利洛安鎮（Liloan）災情尤為嚴重，已尋獲35具遺體。29歲居民克莉絲汀（Christine Aton）受訪時指出，患有身心障礙的姊姊米歇爾（Michelle）在洪水湧入家中時受困房內，儘管她與父親試圖破門營救，卻因水勢過猛未能成功逃生。她哽咽表示：「我爸說如果再拖下去，我們三個人都可能沒命。」
在鄰近的內格羅斯島（Negros Island），至少30人罹難。警方指出，甘拉翁市（Canlaon City）因先前火山噴發累積的火山碎屑，於此次強降雨中滑落並掩埋數戶民宅，釀成重大傷亡。
另一方面，《菲律賓新聞社》報導，小馬可仕總統已正式批准災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）建議，宣布全國進入災難狀態。總統強調，必須加速動員資源、協助重災區，並強化各地應變準備，以因應可能來襲的下一波風暴——鳳凰颱風。
目前海鷗颱風正朝越南方向移動，強度持續增強。據越南氣象局與媒體報導，颱風預計於6日晚間至深夜登陸中部地區，受影響範圍涵蓋廣義省（Quang Ngai）、嘉萊省（Gia Lai）一帶。當地政府已緊急通報沿海地區居民嚴防強風、豪雨、巨浪與風暴潮帶來的二次災害。
科學家指出，全球暖化導致海水升溫，進而加劇熱帶氣旋強度與降雨量。菲律賓今年已迎來20個颱風，達年度平均水準，預估至年底前恐再出現3至5個風暴。
此次災難已迫使近80萬人撤離。多地災後清理與重建工作正在進行，但仍有大量居民受困泥濘家園、缺乏資源。災區政府與民間單位正全力動員援助，希望降低後續風險，並避免疫情或人道危機進一步擴大。
