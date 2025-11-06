海鷗颱風重創菲律賓釀140死 總統小馬可仕宣佈進入災難狀態

海鷗颱風肆虐過後，菲律賓中部重鎮「宿霧」彷彿戰爭過後。菲律賓總統小馬可仕已經宣佈，菲律賓全國進入「災難狀態」。

法新社報導，「海鷗」颱風在菲律賓中部，引發毀滅性的洪災。根據官方數據，截至今（6）日早上為止，海鷗颱風在菲律賓，已經造成140人死亡，127人失蹤。菲律賓總統小馬可仕，宣佈全國進入災難狀態。

報導說，這場天災之所以造成這麼嚴重的死傷，可能是由於人禍導致。受災最嚴重的宿霧省省長巴瑞克瓦洛就直指，不合格的防洪工程，可能加劇了此次災情。

報導指出，一樁涉及菲律賓各地不合格、甚至根本不存在的防洪工程貪腐醜聞，近幾個月已經在菲律賓引發公憤，並且有人上街抗議。

更令人心酸的是，擁有超過240萬人口的宿霧省，才剛剛從一個多月前，一場芮氏規模6.9的強震中，慢慢恢復。這場地震造成至少79人死亡，並導致數千人因房屋倒塌或嚴重受損而流離失所；現在又面臨海鷗颱風侵襲，災情才會如此嚴重。