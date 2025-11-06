海鷗颱風重創菲律賓 至少140死、127人失蹤

法新社報導，颱風「海鷗」(Kalmaegi)在給菲律賓中部帶來災難性洪災後撲向越南，根據今天(6日)公布的官方數據，「海鷗」造成至少140人喪命、還有127人下落不明。

被形容為前所未見的洪水本週席捲菲律賓宿霧省(Cebu)城鎮，沖走汽車、河邊棚屋甚至是巨型船運貨櫃。

菲律賓民防官員今天證實，有114人通報死亡，儘管這項統計並不包括宿霧當局記錄的另外28人。

光是在宿霧市(Cebu City)附近的利洛安鎮(Liloan)淹水區，就尋獲35具遺體。

菲律賓警官波利納(Stephen Polinar)5日表示，「海鷗」颱風帶來的豪雨引發了堪拉恩火山(Canlaon Volcano)

的火山泥流，淹沒了堪拉恩市(Canlaon)部分房舍。

這個全國性的罹難總數，包括了在颱風救援任務中墜毀的一架軍方直升機的6名機組員。