海鷗颱風重創菲律賓 逾40死、數十萬人流離失所
（中央社宿霧4日綜合外電報導）颱風「海鷗」（Kalmaegi）今天挾帶強風豪雨侵襲菲律賓，在菲國中部地區引發洪患，目前已造成40多人喪命，數十萬人流離失所。
宿霧島（Cebu）幾座城鎮全都泡在水中，從法新社查證過的影片中，可以看到汽車、卡車甚至是巨大貨櫃都被混濁洪流沖走。
菲律賓紅十字會（Philippine Red Cross）發布的照片與影片顯示，救難人員在水深及膝的災區跋涉，用小船救援受困居民。宿霧市北郊住宅區被洪水淹沒，只剩屋頂與較高樓層露出水面。
光是在宿霧省，就有39人確認死亡，宿霧省公共資訊官托瑞．歐隆（Ainjeliz dela Torre- Orong）告訴記者，這並未包括首府宿霧市的死亡人數，宿霧市將另行統計。
其他省分至少有5人喪生，其中包括雷伊泰省（Leyte）有一名長者在自家溺斃，保和島（Bohol）則有一名男子遭倒塌樹木壓死。
氣象專家瓦里亞（Charmagne Varilla）表示，在海鷗登陸前24小時，宿霧市一帶降雨量達183毫米，遠高於該地區的131毫米月平均降雨量。
宿霧省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）說：「宿霧的狀況真是前所未見，我們原以為風勢比較危險，但真正讓民眾陷入險境的是水災。洪水的破壞力太強大了。」
地方災害應變官員米諾沙（Ethel Minoza）對記者說，已在宿霧市尋獲兩具孩童遺體，而救難人員仍在設法搶救被洪水困住的居民
宿霧市居民羅沙里歐（Don del Rosario）說，風暴來襲時，他趕緊躲到高處避難，「水位上升得太快了，在凌晨4時前已完全失控，人們根本出不了家門」。
他說：「我在這裡住了28年，這是我經歷過最嚴重的一次風災。」
科學家警告，人為氣候變遷使風暴變得更具威力。海溫升高讓颱風迅速增強，較溫暖的大氣可以容納更多水氣，導致降雨量更大。
在9月底發生規模6.9地震後，宿霧島上仍有數以百計居民住在帳篷區，宿霧資訊官員拉莫斯（Rhon Ramos）說，這些人已被「強制撤離，以策安全」。
民防辦公室副行政官阿勒漢德羅（Rafaelito Alejandro）今天在記者會上指出，共有近40萬人已預先撤離到安全地區。
據路透社報導，宿霧市的洪水今晚已逐漸退去，但多地仍處於停電狀態，通訊時斷時續。
海鷗颱風登陸菲律賓後強度雖已減弱，但風速仍達每小時130公里，陣風時速高達180公里，橫掃中部維薩亞斯群島（Visayas），並持續朝巴拉旺島（Palawan）與南海方向移動，預計明晚至後天清晨才會逐漸離開菲律賓。（編譯：劉文瑜）1141105
