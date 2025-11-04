海鷗颱風重創菲26人罹難！洪水暴灌景象曝
[NOWnews今日新聞] 中度颱風海鷗挾著狂風豪雨穿越菲律賓中部，造成當地出現洪水，累積已超過26人死亡，數十萬人無家可歸，宿霧省災情尤為嚴重，今日甚至有一架軍用直升機在救災過程中墜毀，機上人員生死不明。
根據法新社報導，海鷗颱風(菲律賓命名：Tino）帶來的暴雨重創菲律賓中部地區，宿霧島上的好幾座城鎮都被洪水淹沒，法新社核實的影片顯示，汽車、卡車甚至巨大的貨櫃都被混濁的洪水沖走。
宿霧民防辦公室副執行官亞利安卓（Rafaelito Alejandro）告訴法新社，僅在宿霧地區，目前已確認有 21 人死亡，颱風造成的死亡人數目前為 26 人，當中大多數人是被洪水吞噬溺斃。
菲律賓國家氣象專家瓦里拉（Charmagne Varilla）表示，在颱風「Tino」登陸前的 24 小時內，宿霧市週邊地區降雨量達到 183 毫米（7 英寸），遠遠超過該地區 131 毫米的月平均降雨量。宿霧省長巴瑞克瓦羅（Pamela Baricuatro）坦言，宿霧從未遭受過如此慘況，原本以為風是最危險的，但真正威脅民眾的是洪水，且洪水造成的破壞是毀滅性的。
當地災害官員米諾薩(Ethel Minoza)表示，在宿霧市發現了兩名兒童的遺體，救援人員仍在努力營救受困於洪水的居民。宿霧市的居民表示，水位上升得太快，到了凌晨4點，水位已經到達人們出不去的高度。
週二下午，菲律賓軍方證實，一架被派往協助救援工作的直升機在民答那峨島北部墜毀。東民答那峨島司令部在聲明中表示，一架直升機在前往沿海城市布端（Butuan）協助風災救援途中墜毀，搜救行動正在進行中。但軍方發言人拒絕透露是否有倖存者。
