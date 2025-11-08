海鷗颱風重創越南 10死數十萬撤離

海鷗颱風在6號晚間登陸越南，雖然已經消散，但風雨持續影響當地，今天進入第3天，當局災情統計至少5人死亡、10幾人受傷，中南部各省一共撤離53.9萬人，另外還有超過上萬棟房屋淹水和受損，由於部分地區仍停電停水，居民只能到當地的小瀑布旁梳洗，也有民眾陸續返家看見房屋全毀，不禁悲從中來。

走在倒塌的房屋瓦礫堆上，眼看著家園全部毀損，這名婦女忍不住落淚。受災民眾：「海浪太高了 房子一定會倒，沒有別的辦法，它之前在一次風暴中就已經受損了，現在它又倒了，我不知道我們以後該住在哪裡，我什麼都做不了。」

越南中南部省分遭到海鷗颱風重創，雖然颱風已經消散，但災情仍然相當嚴峻。在嘉萊省仁海漁村，原本有7戶人家，如今房屋全被摧毀成碎片和扭曲的金屬殘骸。受災民眾：「當時我家周圍，金屬屋頂到處亂飛，我家附近有一座寺廟，裡面的東西散落一地，我不敢出門 只能透過窗戶往外看。」

當局指出，海鷗颱風導致數人喪命、約3000棟房屋屋頂被掀或受損，8500棟房屋淹水。其中嘉萊省與得樂省受創慘重，國營電力公司表示，一度有160萬戶停電，有民眾因為無電可用，聚集在發電機旁替手機充電，另一個村莊，村民則帶著容器來到小瀑布盥洗。 受災民眾：「這場風暴非常猛烈，我一輩子都住在這裡，從來沒有像昨晚那樣害怕過。」

當局警告，颱風的殘餘水氣仍然會在越南中部各省帶來更多強降雨，從順化到得樂的河流水位上升，可能引發洪水和山崩。

