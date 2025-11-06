海鷗飛走來了鳳凰！菲氣象局警告成超級颱風

▲菲律賓氣象單位警告，鳳凰颱風可能以巔峰姿態登陸呂宋島。（圖／PAGASA）

[NOWnews今日新聞] 海鷗颱風近日重創菲律賓，造成至少140人罹難，眼見才剛遠離，菲律賓又將迎來另一個極具破壞力的鳳凰颱風，菲律賓國家氣象單位警告，這可能是一個「超級颱風」，且預計將在週六到週日在呂宋島東方近海達到巔峰，甚至以巔峰姿態登陸。

根據菲律賓媒體ABS-CBN報導，美國聯合颱風警報中心（JTWC）週四表示，潛在的超級颱風「Uwan」（國際名稱：鳳凰）可能在週日下午在菲律賓比科爾區近海達到巔峰。最大平均風速可能達到每小時 212 公里，瞬間最大陣風可達每小時 259 公里。前方的環境有利於其進一步增強，並有可能迅速增強，直到登陸呂宋島東北部之前，都可能持續增強。

菲律賓氣象單位大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）表示，在強度封面，預計該熱帶氣旋將迅速增強，週六可能達到超強颱風級別。且可能以巔峰或接近巔峰姿態登陸。

菲律賓熱帶氣旋警報系統分為5級，氣象單位表示，多個地區可能會發布最高等級的第5級。且最早可能在明天傍晚或週六早上，呂宋島東部和部分地區就會發布颱風警報。

菲律賓才剛受到海鷗颱風重創，造成至少140人罹難、127人失蹤，再加上潛在的超級颱風鳳凰可能襲擊，菲律賓總統小馬可仕也發布國家災難狀態，希望藉此減去繁瑣的官僚程序，加快採購流程和援助物資分發，立即向颱風受災戶提供援助。

