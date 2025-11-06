「海鷗」剛襲菲國宿霧大淹水 「鳳凰」又來估直穿呂宋島

中颱「海鷗」橫掃菲律賓，又有輕颱「鳳凰」生成。（圖／達志影像美聯社）

中颱「海鷗」橫掃菲律賓中部，洪水重創宿霧市區，水淹近2層樓高，造成140人死亡、127人失蹤，總統小馬可仕已經宣布全國進入緊急狀態，沒想到「海鷗」剛走，又有輕颱「鳳凰」生成，最快在下週一貫穿呂宋島，而「海鷗」持續增強為強颱，直撲越南。

菲律賓宿霧市近日遭受中颱「海鷗」侵襲，整座城市淹水嚴重，宛如一座水都。居民被迫爬上屋頂逃命，眼睜睜看著愛車被洪水淹沒。徹夜狂風暴雨導致水位暴漲，超過一層樓高，許多住家被厚厚淤泥覆蓋，甚至有居民失去家園。菲律賓總統小馬可仕已宣布全國進入緊急狀態，而更令人擔憂的是，輕颱「鳳凰」已在台灣東南方海面生成，預計下週一穿越呂宋島，強度可能達到強颱或中颱上限。

在宿霧市，中颱「海鷗」直撲菲律賓中部，造成嚴重災情。居民表示，徹夜狂風暴雨導致水位暴漲，超過一層樓高，他們感到非常焦慮，因為雨下得越久，洪水就越高，水甚至淹到二樓的一半。一些居民指出，有輛幾乎全新的豐田Fortuner被洪水沖得亂七八糟，撞到電線桿都變形了，車主肯定很心痛。

在當地工作的台灣人也被「海鷗」威力震驚。宿霧CIA語言學校台灣經理Rick表示，在宿霧市區北邊災情較為嚴重，聽說當地約30秒至1分鐘內就已經淹到差不多半層樓高。直到週三晚間，「海鷗」颱風才遠離菲律賓，但對災民來說，痛苦才正要開始。

空拍畫面顯示宿霧市區滿目瘡痍，泡水車在路邊疊成一座小山，住宅區被滾滾泥流夷為平地，剩下一片土黃廢墟。一位在當地住了近16年的居民表示，這是他第一次經歷洪水，他們那裡積了大約30公分厚的淤泥，屋內家具無一倖免，全都被厚厚淤泥覆蓋。還有災民連家都沒了，他們表示失去了一切，沒有家，需要幫助，沒有地方睡覺，沒有食物，什麼都沒有。

天災過後，菲律賓紅十字會出動救援。然而，「海鷗」前腳剛走，又有輕颱「鳳凰」在台灣東南方海面生成，以時速28公里往西北移動，瞬間最大陣風每秒58公尺，預估下週一穿越呂宋島，強度恐達強颱或中颱上限。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興認為，這兩個颱風本身的強度和結構其實都相當一致，而因為「海鷗」的重創還沒復原，後面又來一個颱風「鳳凰」，是雪上加霜的情形。

「海鷗」下一步直撲越南，颱風威力還持續增強升級為強颱，連帶影響大陸海南島，當地已經有數千人緊急疏散。CNN記者Mike Valerio指出，「海鷗」現在風速已經超過時速100英里（約200公里），越南目前問題是土壤早已飽和，因此預期將造成非常嚴重的破壞。

氣候專家分析，毀滅性颱風接踵而來與氣候暖化造成海水溫度上升有關。格蘭瑟姆研究所所長Ralf Toumi表示，在氣候變遷的情況下，預期海洋會變得更暖，大氣中的水氣含量也會增加，因此風暴的強度也預期將變得更強更猛烈。不過，賈新興強調，海水溫度只是生成颱風的「燃料」之一，還需要大氣條件助長破壞威力，特別是所謂的垂直風切，也就是高空風跟低空風的風向差異不要太大，差異太大的話，颱風的垂直發展就不好。專家也說，雖然海水升溫不一定直接影響颱風增強，但海水溫度越高提供大氣水氣越多，確實會帶來更多降雨量。

