即時中心／温芸萱報導

中央氣象署今（6）日指出，颱風「海鷗」已增強為強烈颱風，預計今晚登陸中南半島，對台灣無直接影響；鳳凰颱風則位於鵝鑾鼻東南方2000多公里，向西偏西北移動，可能下週影響台灣。氣象署提醒，鳳凰路徑仍不穩定，可能經台灣東側近海北上、穿越台灣海峽，或直接登陸，民眾需持續關注最新動態與防颱資訊。

中央氣象署今（6）日下午2時發布最新颱風訊息，今年第25號颱風「海鷗」已於今日下午增強為強烈颱風，目前位於南海，向西偏西北方向前進，預計今晚將登陸中南半島。氣象局表示，「海鷗」對台灣無直接威脅，但仍建議關注南海及周邊航行安全。

氣象署推測，今年第26號颱風「鳳凰」則將於下週一經過呂宋島北部，之後北上路徑仍存在不確定性，可能從台灣東側近海北上，也可能穿越台灣海峽，甚至直接登陸，民眾需密切留意最新動向。

目前西北太平洋上共有兩個颱風活躍，各地需注意天氣變化及防災準備。氣象署提醒，隨著颱風逐漸接近，海上與沿海活動應保持警覺，及時掌握氣象資訊，做好必要的防颱措施。

原文出處：快新聞／「海鷗」升級強颱 「鳳凰」恐直撲台灣！氣象署曝最新路徑

