「海鷗」才釀逾200死、超級颱風「鳳凰」又來 菲律賓百萬人逃命

2025年11月9日，「超級颱風」鳳凰襲菲律賓，馬尼拉民眾撤離至避難所。路透社



菲律賓尚未從海鷗颱風中復原，「超級颱風」鳳凰今天（11/9）又來勢洶洶，當局下令超過百萬人預防性撤離，然其強風大雨已釀2人死亡、大片區域停電，氣象部門警告鳳凰將掀起3公尺高大浪，國防部長鐵歐多洛警告低窪等危險地區民眾速速撤離，以自身免發生危險又令士兵、警消等涉險搶救。

菲律賓上週遭2025年最強颱風之一「海鷗」（Kalmaegi）重創，超過200人死亡，立刻又面臨「超級颱風」鳳凰（Fung-wong，當地稱Uwan）威脅。氣象局（PAGASA）今晚8時許公告，鳳凰颱風預計很快將從奧羅拉省（Aurora）中部或北部登陸。路透社稍早報導，「鳳凰」中心最大持續風速每小時185公里，瞬間最大風速每小時230公里。

廣告 廣告

2025年11月9日，「超級颱風」鳳凰襲菲律賓，馬尼拉民眾撤離至避難所。路透社

人口密集的呂宋島部分地區預料迎來200毫米的雨量，預計造成淹水或土石滑坡。民航單位已下令關閉畢科爾（Bicol）及桑格里（Sangley）國際機場，至少300航班取消。

路透社報導，鳳凰登陸前已經造成死亡悲劇，民防部門稱，加丹杜安尼斯（Catanduanes）有一人溺斃；消防員另在薩馬省（Samar）卡巴洛甘市（Catbalogan）一棟倒塌房屋下，找到了一名被困婦女的遺體。

2025年11月9日，「超級颱風」鳳凰襲菲律賓，馬尼拉民眾撤離至避難所。路透社

菲律賓當局下令超過百萬人避難，不過少數民眾不願離開家園，國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）警告，拒絕撤離不但危險而且違法：「我們呼籲民眾提前撤離，以免在最後一刻（當局）被迫展開救援行動，危及警察、士兵、消防員和海岸警衛隊人員的生命安全。」軍方已將正接受野外訓練的約2000名士兵，調派至人道援助和災害應變崗位。

北呂宋的伊莎貝拉省（Isabela）數十個家庭擠在一臨時改建的籃球場避難，50歲民眾桑切斯（Christopher Sanchez）說：「我們從新聞看到（鳳凰）颱風威力很大，所以很早就撤離了。我們很害怕，我們和孫子孫女、孩子們都在這裡，全家人都在避難區。我們把家當都留在屋頂上，我們家就在河邊，每次暴風雨洪水都淹過了人的身高。」

菲律賓氣象局（PAGASA）今晚公布鳳凰颱風預測走向。翻攝PAGASA官網

菲律賓氣象局（PAGASA）今晚公布鳳凰颱風預測走向。翻攝PAGASA官網

更多太報報導

詆毀中國判5年？韓執政黨擬修法 挨批「反美反日可以，反華就違法」

慎入！「屍體一條街」曝光 巴西總統斥警方「屠殺」喊查

132隻獅子、老虎死一半！動物園關門 失業員工義務照料5年終盼來援手