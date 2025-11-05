「海鷗」橫掃菲律賓 ! 救援直升機也墜毀 宿霧慘變廢墟66人罹難 越南嚴陣以待
[Newtalk新聞] 菲律賓中部遭颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創，官方統計顯示，死亡人數已攀升至 66 人，另有 26 人失蹤、10 人受傷。受災最嚴重的宿霧省災情慘重，當地居民在滿目瘡痍的廢墟中掙扎求生，家園盡毀、生活陷入混亂。
據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，在宿霧塔利賽市，38 歲的倖存者艾琳‧奧肯帶著家人回到被風災摧毀的住處，眼前盡是瓦礫。「我們為了這棟房子省吃儉用好多年，結果一瞬間全沒了。」她哽咽表示。不過，她仍慶幸兩個女兒平安無恙。
隨著洪水退去，宿霧這座旅遊城市呈現一片斷垣殘壁：建築倒塌、車輛翻覆、街道被瓦礫堵塞。菲律賓紅十字會發布的畫面顯示，救援人員涉水救人，在部分地區，房屋幾乎全被淹沒，只剩屋頂露出水面。
當局指出，66 名死者中包括 6 名軍人，他們在棉蘭老島執行救援任務時，直升機不幸墜毀。這場風災發生在宿霧北部上月發生規模 6.9 地震後僅一個多月，該地此前已有數千人無家可歸。
菲律賓國家氣象局（PAGASA）表示，「海鷗」於週二登陸後一度減弱，但在穿越南海前往越南途中略有增強，越南當局已發布警戒，預計颱風將於週四晚間在中部登陸。
在菲律賓中部與南部地區，包括維薩亞斯群島、呂宋島南部與棉蘭老島北部，超過 20 萬名居民被迫撤離。風暴引發嚴重洪水與停電，航班與船運全面中斷，180 多架航班被取消。
氣象局警告，颱風與切變線的交互作用將為中部地區帶來持續性強降雨，沿海與低窪地區恐出現高達 3 公尺的致命風暴潮。
《路透社》記者報導，宿霧市區洪水於週二晚間開始消退，但大部分地區仍無電力與通訊。網上流傳的影片顯示，許多車輛泡水、街道被洪流淹沒，景象怵目驚心。
越南政府亦表示，正為「海鷗」可能帶來的最壞情況做準備。越南中部地區過去一週已遭洪災襲擊，造成至少 40 人喪生、6 人失蹤。政府警告，颱風進入南海後仍在持續增強，將對沿岸省份造成嚴重衝擊。
「海鷗」是菲律賓今年遭遇的第 20 號熱帶氣旋。這個多災多難的群島國家平均每年面臨約 20 次颱風侵襲，近月又歷經地震與極端氣候事件，災後重建挑戰嚴峻。
