"海鷗"重創菲律賓 宣布國家災難狀態
海鷗颱風重創菲律賓，根據當地媒體報導，截至7號上午6點，官方統計 死亡人數已達到188人，且仍在上升中，另有135人失蹤、96人受傷，更造成9000多棟房屋受損，包括醫院、學校和其他公共設施，也遭受嚴重破壞。總統 小馬可仕6號宣布，全國進入 國家災難狀態。
洪水沖毀家園，海鷗颱風過後，根據當地媒體報導，約造成菲律賓200萬人受災、近40萬人流離失所。總統 小馬可仕6號宣布，全國進入 國家災難狀態。菲律賓總統小馬可仕：「海鷗颱風非常強勁，不幸的是，我們又監測1個即將到來的颱風，它有可能更強，就是被命名為鳳凰的颱風，所以我們也在為此做準備。」
道路滿是淤泥，當地媒體報導，許多民眾來不及逃出，罹難人數已超過180人，另有上百人失蹤。CNN分析，菲律賓災情慘重，是因為海鷗颱風 移動速度緩慢，在人口稠密地區大量降雨，地形將洪水直接引入 排水系統不良的低窪地區。官員也指出，大多數罹難者 是死於溺水。
倖存者艾絲普拉：「我希望有人能幫忙，加快搜尋遺體的速度，以免大體腐爛，我們希望還能辨認出他們的身分。」
當局表示，進入國家災難狀態，能更快撥付 緊急救援資金，加快分發援助物資。6號下午，菲律賓政府 已撥款7.6億披索、約合 近4億元台幣，以援助 受海鷗颱風襲擊的多個地區。倖存者貝庫絲：「我們只能哭泣，因為我們什麼都做不了，能做的 就只有哭了。」
海鷗前腳剛走，鳳凰颱風又將接踵而來。氣象局表示，最快會在下周一 貫穿呂宋島。氣候專家分析，毀滅性颱風生成，與氣候暖化有關。不僅造成海水溫度上升，大氣中的水氣含量也會增加，因此風暴的強度 也變得更加猛烈。
更多 大愛新聞 報導：
海鷗重創菲律賓 逾百傷亡大多在宿務
海鷗重創菲律賓 宿務宣布災難狀態
其他人也在看
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 20 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 22 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 5 小時前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動
新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
9億CEO與網美交纏命案！疑「馬拉松」連嗨48小時 22歲女藥頭起底：竟是富家千金
（社會中心／綜合報導）台北市信義區豪宅雙屍命案出現重大進展。檢警日前解析現場兩支手機，發現身亡的陳姓創投公司C […]引新聞 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報
鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。中天新聞網 ・ 20 小時前
颱風「鳳凰」恐登陸襲台！專家示警4天影響最劇
生活中心／李汶臻報導前陣子受東北季風及水氣影響，全台天氣明顯轉涼。中央氣象署指出，今（6日）起東北季風減弱，水氣減少後北台灣天氣轉穩，氣溫也會慢慢回升。但颱風「鳳凰」已於6日凌晨2點生成，最新預測顯示，後續路徑可能北轉、逼近台灣。而氣象專家也示警「鳳凰」最巔峰時期的強度，恐挑戰「強颱」等級，並形容其是「又強、又大的怪物」。此外，下週「這4天」將對台灣影響最劇烈。民視 ・ 1 天前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 1 天前
鳳凰颱風「大角度北轉」！鄭明典曝原因：恐現高低層分離現象
鄭明典表示，當颱風遭遇冷高壓，除可能引發「共伴效應」外，其強度與行徑也會隨著高壓狀態產生變化。他引用氣象專家王時鼎的統計分析指出，當冷高壓活躍時，西風帶南移，颱風生成位置會壓縮在北緯20度以南。若颱風靠近台灣時正逢高壓南下或出海，將根據雙方強弱組合而產生不...CTWANT ・ 3 小時前
太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構
北檢偵辦柬埔寨「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
非主動提吳音寧？謝龍介揭背後恐有報恩內幕
[NOWnews今日新聞]台灣肥料公司近日原傳出由吳音寧出任董事長，引輿論炸鍋，台肥董事會後續於4日決議由張滄郎接任董座。對此，國民黨立委謝龍介昨（5）日直言，吳音寧恐怕不是總統賴清德主動提的，很多事...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前