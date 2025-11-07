"海鷗"重創菲律賓 宣布國家災難狀態

海鷗颱風重創菲律賓，根據當地媒體報導，截至7號上午6點，官方統計 死亡人數已達到188人，且仍在上升中，另有135人失蹤、96人受傷，更造成9000多棟房屋受損，包括醫院、學校和其他公共設施，也遭受嚴重破壞。總統 小馬可仕6號宣布，全國進入 國家災難狀態。

洪水沖毀家園，海鷗颱風過後，根據當地媒體報導，約造成菲律賓200萬人受災、近40萬人流離失所。總統 小馬可仕6號宣布，全國進入 國家災難狀態。菲律賓總統小馬可仕：「海鷗颱風非常強勁，不幸的是，我們又監測1個即將到來的颱風，它有可能更強，就是被命名為鳳凰的颱風，所以我們也在為此做準備。」

道路滿是淤泥，當地媒體報導，許多民眾來不及逃出，罹難人數已超過180人，另有上百人失蹤。CNN分析，菲律賓災情慘重，是因為海鷗颱風 移動速度緩慢，在人口稠密地區大量降雨，地形將洪水直接引入 排水系統不良的低窪地區。官員也指出，大多數罹難者 是死於溺水。

倖存者艾絲普拉：「我希望有人能幫忙，加快搜尋遺體的速度，以免大體腐爛，我們希望還能辨認出他們的身分。」

當局表示，進入國家災難狀態，能更快撥付 緊急救援資金，加快分發援助物資。6號下午，菲律賓政府 已撥款7.6億披索、約合 近4億元台幣，以援助 受海鷗颱風襲擊的多個地區。倖存者貝庫絲：「我們只能哭泣，因為我們什麼都做不了，能做的 就只有哭了。」

海鷗前腳剛走，鳳凰颱風又將接踵而來。氣象局表示，最快會在下周一 貫穿呂宋島。氣候專家分析，毀滅性颱風生成，與氣候暖化有關。不僅造成海水溫度上升，大氣中的水氣含量也會增加，因此風暴的強度 也變得更加猛烈。

