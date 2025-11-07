「海鷗」颱風挾帶狂風暴雨登陸！ 中越撤數十萬人

重創菲律賓的颱風海鷗，昨（6日）晚間登陸越南中部，為當地帶來狂風豪雨。（示意圖／Pexels）





重創菲律賓的颱風海鷗，昨（6日）晚間登陸越南中部，為當地帶來狂風豪雨，越南當局針對沿海與山區數十萬人進行撤離。

越南記者：「雖然我現在站在室內，但也能聽見外面呼嘯的強風與飛舞的鐵皮摩擦聲。」

深夜不平靜，外頭風強雨大，鐵皮停車棚頂也被吹掀。道路一片黑暗，樹木倒塌橫躺路中央。颱風海鷗週四登陸越南中部，多個地方省政府要求民眾別出門，商店也早已拉下鐵門。海鷗在登陸越南前再度增強，氣象當局資料顯示，它的持續風速每小時183公里，陣風達每小時220公里，挾帶的大雨預計在部分地區降雨量將達到600毫米以上。由於中部部分地區有洪水與土石流風險，當局也對五個省份，超過53萬人進行事先撤離。

廣義省則傳出有漁船被強浪捲走3人失蹤，目前仍在搜救當中。而海鷗在登陸之後，強度大幅減弱，但當局表示周五仍會有大雨發生，提醒民眾，小心災害發生。

