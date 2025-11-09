海鷗+鳳凰釀菲國逾200死！教宗良十四世慰問

▲鳳凰颱風侵襲菲律賓，菲國民防人員撤離風險地區民眾。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」（Fung Wong，菲律賓稱「烏萬」，Uwan），9日晚間9點多於菲國呂宋島奧羅拉省登陸，在穿過呂宋島北部多山地區後，預計週一上午進入西面海域，雖然期間「鳳凰」強度有所減弱，但仍造成該國至少2人死亡、逾百萬人撤離，教宗良十四世（Pope Leo XIV）也為這個近期飽受颱風摧殘的國家，致上哀悼與慰問。

根據《菲律賓星報》報導，鳳凰颱風帶來的強降雨，導致當地多條河流水位上漲，安加特水壩（Angat）、伊波水壩（Ipo）和布斯托斯水壩（Bustos）因此洩洪，經由河流系統流過至少8個城鎮，最終匯入馬尼拉灣。

報導指出，「鳳凰」是今年吹襲擊菲律賓的第21個颱風，當局下令多省居民緊急疏散，全國約110萬人被轉移到安全地點，多地停班停課，包括首都大馬尼拉地區。

在「鳳凰」來襲前，菲律賓中部才剛遭「海鷗」颱風（Kalmaegi，菲律賓稱為「蒂諾」，Tino）侵擾，在當地造成224人死亡、逾百人失蹤。

教宗良十四世9日在官方社群平台發文，對菲律賓災民表示慰問，打下：「我為罹難者及其家人祈禱，也為受傷和流離失所者祈禱。」

