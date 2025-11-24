海龍蛙兵、涼山特勤隊改納特指部麾下 配合濱海作戰也考量「這」因素

圖為駐金門的陸軍海龍蛙兵。(本報資料照，記者吳正庭攝)

〔記者陳治程／台北報導〕國軍近年盱衡敵情調整部隊編制，其中屬海軍明年中編成、預計納入海鋒大隊、海洋監偵部隊等的濱海作戰指揮部最受關注，而月前有消息傳出，陸軍航特部旗下的兩棲偵察營已移編特指部，引發討論。對此，有軍方人士證實，原直屬航特部的海龍蛙兵、涼山特勤隊現皆改隸特指部，除順應濱海作戰思維，也考量到部隊帳面「編現比」而進行整頓。

軍方人士透露，我國陸軍原屬航空特戰指揮部部的101兩棲偵察營(俗稱海龍蛙兵)，近期配合國軍濱海作戰思維，期望將具多棲作戰能力的精銳部隊進行整合，因而在今(2025)年將上述兩支部隊移編，與高空特勤中隊(又稱涼山特勤隊)同屬航特部旗下的特種作戰指揮部，以此統一指揮，提升戰力。

先前有媒體報導，在海龍蛙兵移編特指部後，航特部旗下就僅轄有601、602旅及飛行訓練指揮部三支陸軍航空部隊、再無直屬的地面特種部隊；軍方人士則透露，此舉除配合國軍目前的濱海作戰思維，也同時考量到特種部隊「編現比」問題，期望以此減緩作戰人力的缺員窘境。

另一方面，國防部長顧立雄10月曾證實，原先駐守金門的「海龍蛙兵」營本部，現已移防至澎湖，藉此提升防禦縱深及整體防衛能力，他強調，整體規劃是在維護區域和平及台美共識下進行，並維持常態化。

此外，立委王定宇上月下旬於外交國防委員會質詢時曾指出，國軍多支常備戰鬥部隊編現比低迷；根據國防部人次室統計資料顯示，陸軍防空特戰部隊整體編現比74%，其中軍官、士官分別達74%、79%，但基層士兵僅63%，確實低於美軍編現比臨界點85%的「戰力閾值」。

