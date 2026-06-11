海龜共游超夢幻！馬來西亞登嘉樓「透明海秘境」成今夏旅遊亮點

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馬來西亞「登嘉樓」是許多旅人心中的海島夢。圖／可樂旅遊提供

提到海島度假，你腦中浮現的是沖繩、宿霧還是長灘島？其實距離台灣不遠的馬來西亞，藏著一處連不少旅人都還沒發現的夏季限定海洋秘境——登嘉樓（Terengganu）。擁有清澈如玻璃般的海水、潔白沙灘，以及能與海龜近距離共游的夢幻海域，過去因電影《夏日麼麼茶》爆紅的熱浪島，如今依舊是許多旅人心中的海島夢，而今夏透過可樂旅遊推出「夏日麼麼茶、來去熱浪島～三次出海浮潛、城市互動農場、雲頂溫德姆、吉隆坡五星飯店六日」，就能一次收藏海島、城市與文化風情，體驗截然不同的馬來西亞魅力。

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不少人對馬來西亞的印象停留在吉隆坡，但位於西半部馬來半島上的登嘉樓，近年正逐漸成為海島旅遊玩家間口耳相傳的隱藏版目的地。這裡最大的魅力，莫過於被譽為馬來西亞最美海域之一的熱浪島，島上海水清澈見底、海洋生態豐富，每年開島期間總吸引大批旅人前往朝聖。

可樂旅遊行程安排入住熱浪島度假村兩晚，更包含三次出海浮潛，讓旅人真正把時間留給海洋。圖／可樂旅遊提供

此次可樂旅遊行程特別安排入住熱浪島Laguna度假村兩晚，更包含三次出海浮潛，讓旅人真正把時間留給海洋。搭船出海時，除了有機會與成群熱帶魚、小鯊魚近距離相遇，最令人期待的，就是與海龜共享同一片海域的瞬間。當海龜悠游從身旁緩緩經過，彷彿置身紀錄片場景。加上海域能見度極高、海水清澈見底，不少旅人也形容這裡像是「漂浮在透明玻璃海上」，隨手拍都充滿度假氛圍，也成為近年馬來西亞相當受歡迎的浮潛勝地之一。

除了海島風景，登嘉樓市區也藏著許多值得探索的在地特色。像是以海龜保育故事為主題打造的海龜巷，透過彩繪與互動裝置，介紹海龜種類與保育知識，不僅成為熱門拍照景點，也讓旅人能更深入了解當地與海洋共生的文化。周邊緊鄰歷史悠久的唐人街，街區保留濃厚南洋華人風情，適合慢慢散步探索，順道品嚐當地特色魚餅等小吃。

外型極具未來感的水晶清真寺也是登嘉樓必訪地標。圖／可樂旅遊提供

另一個登嘉樓必訪地標，則是外型極具未來感的水晶清真寺。由玻璃與水晶材質打造而成，建築倒映在水面上，遠看宛如漂浮海上的夢幻宮殿。特別是在夕陽時刻，光線折射出晶亮光澤，更是不少攝影愛好者朝聖景點。入內參觀時，只要穿著符合規範，現場也提供免費頭巾與服飾租借，讓旅客能輕鬆體驗穆斯林文化。

行程也不只停留在海島，旅程首站從吉隆坡近郊展開，造訪有「未來城市」之稱的布城，一次打卡粉紅清真寺、布城湖與行政中心地標，旅程尾聲回到吉隆坡後則安排走訪人氣亞羅街夜市、城市農場體驗動物互動、蠟染DIY，以及搭乘雲頂纜車登上雲頂高原，前往馬來西亞最高觀景台HOVERLAND俯瞰山城景色，最後再到三井Outlet Park享受購物樂趣，讓整趟旅程兼顧放鬆與玩樂。

值得留意的是，受到東北季候風影響，熱浪島每年約11月至隔年3、4月進入休島期，因此夏季正是造訪的最佳時機，想趁著暑假安排一場海島旅行，又想避開人擠人的熱門景點，不妨跟著可樂旅遊出發，走進這座尚未被太多人發現的馬來西亞海洋秘境，與海龜、藍海和南洋風情一起展開夏日限定假期！