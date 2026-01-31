海龜冬季產卵添驚喜 海保署衛星追行蹤

記者郭曉蓓／臺北報導

海洋委員會海洋保育署昨日指出，小琉球蛤板灣近期記錄到冬季母龜上岸產卵個案，一隻自民國112年首度現蹤並完成標記的母龜，去年12月16日再次返回同一沙灘產卵，海保署與臺灣咾咕嶼協會及國立海洋生物博物館合作，在該母龜完成第4窩產卵後裝設衛星發報器，展開產後洄游路徑與覓食棲地追蹤，為臺灣海龜生活史研究補上關鍵拼圖。

海保署說明，小琉球去年3月至11月間共記錄5隻產卵母龜，其中2隻為新記錄母龜，合計產下38窩卵，原以11月19日最後一筆產卵紀錄為界，研判去年小琉球海龜產卵季已告一段落。然而，12月間卻再度發現母龜上岸築巢，為去年度產季增添意外驚喜。

海保署表示，此次記錄到的母龜，曾於112年2月首次於小琉球蛤板灣產卵，為當年唯一記錄到的產卵個體，單一產季即完成7窩產卵。其中1窩因未能尋獲，其餘6窩進行孵化率調查，共記錄559顆卵，成功孵化459隻稚龜，平均孵化率達83%，顯示其繁殖成功率相當良好。相隔近3年，該母龜再次洄游至同一沙灘，且於12月冬季時段仍上岸築巢，顯示其繁殖時序可能出現延伸現象，也突顯長期監測與個體標識資料在解析海龜繁殖生態與環境變化趨勢上的重要性。

海保署強調，海龜屬高度洄游性物種，其保育策略須由「沙灘管理」延伸至「海域治理」。未來將於iOcean海洋保育入口網適時公布階段性追蹤成果，邀請社會大眾共同關注這隻母龜的遠洋旅程。

完成標記野放的母龜去年12月中旬再次返回同一沙灘產卵，為去年度產季增添意外驚喜。（海保署提供）