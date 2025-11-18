海龜洄游解謎 牽起澎湖與東沙關聯

海龜洄游產卵一直是科學家想解開之謎。澎湖縣望安島標號TW139綠蠵龜母龜30年來總是回到網垵口保護區沙灘產卵，且從歷年來已裝設5次衛星發報器，多次記錄到洄游路線在東沙海域附近，也讓學界關切澎湖與東沙群島兩地海龜族群的關聯性。

TW139母龜自民國84年第1次在望安網垵口上岸產卵，平均每2至3年都會返回望安，歷經13至14個產卵季，且每次上岸產卵地點幾乎都在網垵口沙灘，迄今長達30年之久，是1隻對產卵棲地有高度忠誠的海龜。

研究人員指出，今年TW139母龜最後一窩產卵日期為8月24日，並在上個月16日孵化。今年望安當地統計到的25窩卵窩數，光確認記錄到TW139海龜媽媽所產下的卵窩就有6窩，是近幾年最好紀錄。

而84年起就被安裝衛星追蹤器的牠，目前已是5度安裝衛星發報器進行動態追蹤，也是發報器安裝次數最多次的綠蠵龜，研究人員坦言，希望透過後續回報資訊，更了解母龜產後洄游路徑及其覓食棲地。

根據84年時第一具發報器的紀錄，TW139母龜離開望安後朝台灣海峽東北方向洄游；另外在102年、104年和112年又3度安裝衛星追蹤器，產後洄游都往東沙海域方向，可能與母龜產後返回覓食棲地有關。

而今年裝設的發報器也顯示TW139母龜在望安產卵後，軌跡圖出現在東沙海域，因此研究人員認為，望安與東沙海龜族群有某方面的連結，但必須進一步科學數據研究，才能解開海龜生態之謎，因此明年計畫遠征東沙島，展開進一步研究。