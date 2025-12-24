

「海」雪白的京都，追尋海之京都冬景魔法美景！

【旅遊經 洪書瑱報導】

京都市曾經在長達千年的時間一直是日本的皇都，由於京都形狀細長，從最北邊的日本海延伸到南邊的盆地，每個區塊的景緻與文化特色截然不同，一般分為四個區域：中南部盆地的千年古都─京都市區、最北端沿海的絕美海景─海之京都、中部山區的里山文化─森之京都、最南端的茶文化起源─茶之京都等！其中具有絕美海景、漁村風情、神秘自然奇觀的海之京都，每到冬天就被白雪覆蓋，彷彿披上了一層冬日的銀白外衣。在靜謐的雪景中，遊客們漫步在靄靄白雪中，享受獨屬冬天的浪漫時光，沿著海岸線，古老的漁村和傳統建築在雪景映襯下格外安靜，每條路線都像是冬日專屬的散步小道。遠方山巒與海面交織成壯麗的景色，吸引許多遊客前往一探究竟京都在冬天的奇妙，適合喜歡拍照留念的民眾，以及單純想享受雪景與海風交織冬日氛圍的遊客。為此蒐羅海之京都六大冬日美景！





一.福知山城──





福知山城



位於京都府北部的福知山城，近日再次成為旅遊焦點，這座歷史名城最初建於天正7年（1579年），由明智光秀在平定丹波後所興建，見證了武將治國的歷史脈動。現今修復重建的天守閣以「郷土資料館」形式對外開放，館內展出多項珍貴文物，從城郭構造到福知山的發展脈絡，一覽當地悠久歷史。遊客登上最上層望樓，映入眼簾的是城下町的開闊景致。晴朗時遠山連綿、市街井然，景色迷人，是許多攝影愛好者爭相造訪的理由。憑藉其獨特的歷史故事與優美景觀，福知山城已成為到訪福知山市時不可錯過的必遊景點。



※.福知山城information

地址：京都府福知山市字內記5

營業時間：9:00～17:00（最後入場16:30）

天守館每週二休館（若為假日則順延），12/28～12/31、1/4～1/6公休

票價（天守閣）：成人330日圓／兒童110日圓

交通方式：JR山陰線或KTR宮福線，「福知山站」下車約步行15分鐘

停車場：一般自用車60台

URL：https://www.uminokyoto.jp/spot/detail.php?sid=85





二、舞鶴赤磚公園──







舞鶴赤磚公園



「舞鶴紅磚倉庫群」是由七座紅磚建築組成，被列為重要文化財。2、3號倉庫現設有咖啡廳、特色店與展覽；4、5號倉庫則不定期舉辦音樂會與藝術活動，成為舞鶴的文化新據點。另有導覽團可預約，可造訪平時不開放的北水淨水廠，帶領遊客深入了解軍港歷史的隱秘一面。



※.舞鶴赤磚公園infomation

地址：京都府舞鶴市北吸1039-2

營業時間：9:00～17:00（如有場地出租最晚到22:00）

12/29〜1/1公休（偶有因工程或設備檢查休館）

交通方式：JR舞鶴線「東舞鶴站」下車，約步行20分鐘；轉乘京都交通巴士約五分鐘，「市役所前」下車

停車場：一般自用車500日圓；大型巴士1000日圓

URL：https://www.uminokyoto.jp/spot/detail.php?sid=166





三、吉原入江──







吉原入江



吉原入江被譽為「東方威尼斯」，近年成為旅遊與攝影圈的新寵。兩岸靜謐的運河與整齊停泊的漁船，散發濃厚懷舊氣息，彷彿時光在此慢了下來，冬季更是吉原入江的魅力時刻，薄雪輕覆漁村，光影與寒意交織，呈現獨有的季節風情。無論四季更迭，都能在此感受不同的景致之美。



※吉原入江information

地址：京都府舞鶴市東吉原

營業時間：24小時

交通方式：JR舞鶴線「西舞鶴站」下車，約步行25分鐘；丹後鐵道宮舞線「西舞鶴站」下車，約步行25分鐘

URL：https://www.uminokyoto.jp/spot/detail.php?sid=990





四、天橋立──







天橋立



作為日本三景之一的天橋立，以其罕見的地質奇觀吸引許多為此前來觀賞的遊客。約3.6公里的沙洲上分布超過6,000棵松樹，遠望宛如橫跨天空的橋樑，因此得名。平日綠意與海色相映成趣；冬季白雪覆蓋時，更添一層靜謐與浪漫，展現截然不同的季節魅力，成為遊客一年四季皆慕名而來的絕景地。



※.天橋立景觀樂園information

地址：京都府宮津市文珠437

營業時間：冬季(11/16~2/15) 9:00~17:00（售票時間至16:30）

交通方式：丹後鐵道「天橋立站」下車，約步行7分鐘

URL：https://www.uminokyoto.jp/spot/detail.php?sid=354

五、立岩──







立岩



矗立在丹後海岸的立岩，高約20公尺，彷彿一座從海邊拔地而起的黑色巨塔，這座巨石由1,500萬年前的岩漿冷卻凝結而成，筆直粗獷的岩壁刻畫出千萬年的地質紋理，氣勢令人震撼。連島沙洲靜靜支撐著這塊古老巨岩，使立岩成為丹後海岸具代表性的壯麗地景之一。



※.立岩information

地址：京都府京丹後市丹後町間人

營業時間：24小時

交通方式：丹後鐵路宮豊線「峰山站」下車，轉乘丹後峰山線巴士（往間人方向）；「丹後廳舍前」下車，約步行5分鐘

停車場 : 立岩観光免費第一停車場（夏季1500日圓/冬季免費）；大巴士停靠「TenkiTenki丹後」路邊車

URL：https://www.uminokyoto.jp/spot/detail.php?sid=72





六、伊根町《船屋文化》──







伊根町《船屋文化》



位於丹後半島東北端的伊根町，是京都北部著名的海灣漁村。沿岸整齊排列的「船屋」伸入海中，宛如漂浮在水面的房舍，形成極具特色的海上生活景觀。這片被日本海包圍的寧靜景致，不僅展現伊根獨特的傳統漁村文化，也成為吸引遊客們前往探訪的最大魅力。

※. 伊根町information

地址：京都府與謝郡伊根町

營業時間：24小時

交通方式：「丹後廳舍前」下車，約步行5分鐘轉乘丹海巴士；(往伊根方向）約坐車60分，「伊根站」下車

停車場 : 《道之驛站舟屋之里伊根》；一般自用車138台、大型車4台

URL：https://www.uminokyoto.jp/spot/detail.php?sid=33

相關海之京都訊息，可至海之京都官網(https://www.uminokyoto.jp/?utm_source=chatgpt.com)查詢！



以上圖片：日本旅遊推廣中心提供