浸大學生會張貼標語悼念大火罹難者 遭校方勒令暫停運作

香港大埔宏福苑大火造成至少159人罹難、31人失蹤，舉城陷入哀痛。浸會大學(HKBU)學生會日前在校園張貼悼念文字與呼籲伸張正義的相關標語，引發校方關注，浸大校方並在今天(5日)下令學生會暫停運作。

香港浸會大學今天(5日)告訴法新社，已命令學生會「立即暫停運作，直至另行通知」。

浸大校方表示：「浸會大學只有一小部分學生是學生會成員。此外，學生會的執行委員會在財務管理等事宜方面，也沒有表現出遵守大學規章的意願。」

學生會在社群媒體上發表聲明，駁斥校方的說法「毫無根據且武斷」。

學生會表示：「校方匆忙的決定不免讓人質疑背後是否另有原因，致使本會被迫停運。」

2日，社群媒體流傳著一張照片，顯示學生會管理的校內公告欄上張貼了對大火罹難者的悼念字句及其他標語，包括「沉痛哀悼宏福苑大火死者」、「WE ARE HONGKONGERS」、「懇請政府從善如流回應公眾需求」、「公義得到伸張」。

法新社記者在10日看到，這面公告欄已被圍板圍封。校方沒有回應法新社關於被暱稱為「民主牆」的公告欄遭圍封的詢問。

當局已警告香港民眾，不要「利用這場悲劇」進行犯罪活動，據報在大火發生後，至少3人因煽動叛亂罪被拘捕。

香港各大學的學生會過去積極參與政治事務，並在2019年「反送中」運動中扮演了關鍵角色。在2020年北京於香港實施國安法後，這些學生會陸續被迫縮編或解散。