浸潤式微影之父林本堅提「經濟型摩爾定律」! 示警半導體業界：勿陷入微縮死胡同

清大半導體學院院長林本堅週二出席崇越捐贈半導體模型予清大的典禮，會後接受媒體聯訪。李政龍攝



清大半導體學院院長林本堅今日（12/16）出席崇越捐贈清大三座半導體模型的典禮。他會後接受媒體聯訪，提出「經濟型摩爾定律」新觀點；林本堅認為，如今半導體製程已到達3奈米、2奈米以下，再微縮十分有限。所幸，業界已採用許多新的方法（如先進封裝）去改進技術，而不是死守縮小尺寸，相信未來還是有很大的空間去發展。

林本堅曾以突破性「浸潤式微影技術」享譽國際，他將曝光介質從乾式微影的「空氣」，改以「純水」取代，突破解析度極限，使摩爾定律在45奈米世代後得以延續，因而有「浸潤式微影之父」之稱。

「摩爾定律」再走下去 不符成本效益

他受訪時提到，大家原本熟知的「摩爾定律」的確走到很難走了，因為已到原子的尺度，繼續縮小成本效益不高，不一定能達到「下一代比這一代更吸引人」的目的。

他也提出「經濟型摩爾定律」的新觀點，如今半導體技術已到達3奈米、2奈米以下，能夠縮小已經不多了，但幸虧這條死胡同「不是封閉的，是打開的」。

林本堅解釋，業界已採用許多新的方法（如先進封裝）去改進技術，而不是死守縮小尺寸，相信未來還是有很大的空間去發展。

憂心年輕人「太依賴AI了」

提到 AI 與半導體，林本堅認為，AI 可用於協助優化半導體製程。但他也提出警惕，目前最大的危機是年輕人「太依賴AI了」，若自己沒有培養獨立思考能力，會很危險。由AI綜合生成的意見，會讓人「跑不出這個框架」，老是在大家思考的框架裡面。他也舉例，清大半導體學院設計期末考題，要求學生從AI 產出的報告中，找出兩個AI犯的錯誤，以此訓練學生的批判能力。

談羅唯仁投靠 英特爾將自陷危機

另提到台積電前資深副總羅唯仁轉投英特爾的議題。他則認為，現在英特爾陷入一個危機，如果將來他們做出的技術「可以查得出是從台積電學來的」，就會衍生很大的問題，他們要想辦法證明技術不是從羅唯仁洩密而來。

針對台灣太注重半導體產業，會有「荷蘭病」（指資源過度集中於單一產業）的狀況。他則強調，半導體產業須繼續領先，但也要顧及其他產業，不能夠太狹窄，尤其要大力發展生技、文化等產業，以促進平衡。

