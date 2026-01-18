涂醒哲：台灣已是存亡關頭 總統應召開國是會議

藍白居多數席次之下的立法院，阻擾各項中央政府預算的審議，民進黨團在議場內舉牌要求審預算。攝影李智為

涂醒哲／曾任國策顧問、立法委員、嘉義市長

2024年民主進步黨賴清德當選總統後，由於朝小野大，台灣政局動盪不安。國民黨最近的種種做法讓人感覺到已經不是以前的國民黨，而是類似共產黨的做法。從黨主席鄭麗文說俄國的普丁不是獨裁者，去祭拜被蔣介石槍斃的吳石，說自己是中國人，意欲安排拜會習近平。

自稱是蔣經國後代的蔣萬安也不遑多讓，放著市政不管，也要去參加雙城論壇。國民黨立法委員偷偷摸摸，也要去中國。

雖然蔣萬安說他是台灣人也是中華民國人，不敢說他是中國人，因為全世界都認為中國人就是中華人民共和國國人。只有鄭麗文還在硬拗，還想再騙，又不敢明確說她不是中華人民共和國人。但兩個人說法雖有不同，均代表了國民黨目前的主流意見，都是想要向中華人民共和國輸誠，都想要靠中共的錢來支撐國民黨，都屈服於中國的軍事武力，對中共用軍機軍艦入侵台灣領海領空不以為意，甚至為其辯護。

廣告 廣告

我擔任過內閣部會首長和立法委員，也當過地方首長，對財政劃分法當然關切，對强化國防、增加國防預算來改善軍備也非常認同。但看到國民黨立法委員不但阻饒國防預算，還以財政劃分法增加地方財源，削弱中央的行政作為，種種的行徑非常不齒。因為台灣人民巳經感覺到：國民黨好像在配合共產黨的指令做事。做法不但粗魯，而且違背民主政治的ABC。

國民黨的立委做錯了，他們以為立法委員最大，以為憑藉他們在立法院的多數席次，就可以凌駕行政院，就可以凌駕司法院。國民黨忘掉了為什麼要行政立法司法三權分立？為什麼要五權憲法？就是要權力制衡，避免一院獨大一意孤行。行政權、立法權、司法權各有各的職掌，各司其職，達成平衡的狀態，國家才能夠安定中求進步。

國民黨立法委員第一個錯誤，就是對一些攸關國家重大政策，尤其是跟國防外交相關的法令竟然敢逕付二讀。這是對台灣人民最大的背叛。因為所有法案，最重要的就是一讀，一讀就是要讓所有的委員有機會能夠深入辯論、各抒己見、互相說服。即使最後用表決通過送交二讀的內容不盡人意，至少各別委員已經有所發言，可以向他的選民交代。

民主政治的ABC雖然是少數服從多數，但多數也要尊重少數，在一讀讓大家能夠理性激烈的辯論，是最起碼的尊重。法案不允許討論就逕付二讀，不但是對其他立法委員的不尊重，也是對全體台灣人民的不尊重。

國民黨立法委員的第二個錯誤，就是以為他們強行表決通過的法案或結論，就是真理，就可以要求行政院執行。要知道行政權跟立法權各有自己的權限，以前王金平擔任立法院院長的時候，都不敢寫「要求」行政院做東作西，只能寫「建請」，因為行政院要對全體國民負責，能不能做得到也要有詳細的評估。行政院網路非常多高考通過的公務人員，同時也有非常多外面的專家，就是要把事情做好。

如果立法院一決議，行政院就一定要馬上執行，反而是不負責任的做法。因此立法院通過，行政院就應該要考慮是不是違背憲法？是不是需要釋憲？這才是對司法權的尊重。如果行政院就行政權的角度來看，就財力、人力、物力評估之下，如果無法順利推行，就應該依法提起覆議。如果一再覆義失敗，行政院就應該執行。當然依法行政院長也可以以不複署來表達行政院無法執行的立場。此時立法院就應該依法提出不信任案，要求總統撤換行政院長，並且同時展開國會立法委員重選。

國民黨立法委員的第三個錯誤，也是最大的錯誤，就是直接在程序委員會阻擋法案，如果法案被阻擋沒辦法送入委員會，立法委員就沒有辦法在一讀委員會中討論，辯論，修正，也沒辦法替選民發聲。現在連國防特別預算的審查都在程序委員會被擋多次，這種做法實在非常惡劣。現在國民黨的立法委員好像沒有論述能力，不敢參與辯論，只好憑藉在程序委員會的多數，展現多數暴力。連送到委員會都不敢，怪不得有人說國民黨是孬種，都是在替中共服務，都是在阻礙台灣的安全及進步，恐怕也是其來有致。

這次國民黨立法委員的做法已經超越民主政治行政、立法、司法（再加上考試、監察）互相制衡的底線。總統可以召集五院院長一起來解決憲政危機，很可惜沒有選票基礎，以不分區立委當上立法院院長的韓國瑜竟然拒絕與會。更是走民主政治的回頭路！直接向集權專制的中共靠攏。

國民黨共產黨化，立委亂政弱台灣，台灣已經走到生死存亡的關頭，請總統召開國是會議，由全體國人一起來解決這次的憲政危機。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

台美關稅開獎 解放軍釋出「斬首行動」演訓畫面！劍指賴清德

賴清德籲藍白審總預算否則別談憲政 傅崐萁嗆：違法總統強迫國會當共犯？

彈劾賴清德公聽會第二場 藍白批賴違憲慣犯又獨裁、綠重申應倒閣

小草醫學生「亂開砲」醫界震怒！黑歷史全遭起底 校方強硬回覆了