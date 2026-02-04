消保官突襲巡檢年貨大街 商品未標價複查仍違規開罰

台北市 / 綜合報導

台北年貨大街已經開跑，現場氣氛熱鬧但亂象也不少，像是部分業者被發現，沒有依照規定標示出價格，甚至經過複查還是沒有改善，消保官現場蒐證後，後續將會開罰，也成為年節期間，迪化街店家的「第一張罰單」；另外，也有民眾發文報怨，到迪化街根本被敲竹槓，因為買一小包糖果，就要花掉一百元。

店員說：「兩包450(元)四包800(元)喔。」大聲叫賣台北年貨大街，上週末熱鬧登場，不過有民眾到迪化街買糖果，讓他直呼被敲竹槓，因為買一小包糖果花掉百元鈔，他發文詢問這樣是被坑了嗎。

實際走一趟迪化街，問問民眾糖果價格合不合理， 民眾VS.記者說：「這樣子80塊，覺得價格可以接受嗎，OK啊我覺得還可以接受。」是否太貴見仁見智，另外還有許多民眾購買黑金剛，他們精打細算可要貨比三家，民眾VS.記者說：「290元260元還有200元的，現在要往200(元)方向去，那邊太貴了是不是，價格那邊比較親民啦。」

重點是價格標示清楚，消費者才不會當冤大頭，今(4)日台北市消保官再次突襲巡檢，他們前往一家燕窩店複查，結果業者還是沒有寫出價格，台北市消保官林傳健說：「我們第二次來我記錄一下喔。」

看看現場牌子只有寫「特價熱賣中」，因此台北市消保官蒐證後，再由商業處開罰，將成為今(2026)年年貨大街首張罰單，另外還有一家業者價格標示在哪，雙眼瞪大找了找還是看不見，台北市消保官林傳健VS.業者說：「是沒有那個售價的，售價的牌子，我們還沒擺出來，今天這樣子是違規囉，我開一個限改單啦，趕快改善，沒問題，今天晚上就補給你。」

經過複查如果還是違規，根據台北市消費者，保護自治條例的規定最高處10萬元，而且可以按次處罰，業者爭相搶賺年節商機，但可得遵守規定，以免財源滾滾還沒來，就因為罰單大漏財。

原始連結







