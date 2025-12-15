消保處檢測嬰幼兒食品 4件重金屬超標

（中央社記者吳欣紜台北15日電）行政院消保處今天公布市售嬰幼兒食品品質檢測及標示查核結果，結果有1件重金屬鉛超標、4件重金屬鎘超標，其中1件為兩者都超標，且鎘超標近20倍，已依法查處並要求業者改善。

市面嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品，產品豐富多樣、口味眾多，為維護嬰幼兒食品安全，消保處今年5月指派消保官到新北市、桃園市、新竹縣、台南市及宜蘭縣等5個縣市，會同轄區衛生機關人員，隨機於實體店面購樣50件嬰幼兒食品進行品質檢測。

廣告 廣告

消保處今天發布新聞稿公布查核結果，在標示部分，50件食品都符合規定；但品質檢測部分，有4件重金屬不符合規定。

消保處指出，「重金屬-鉛」有1件不符合規定，為汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥，檢出重金屬鉛0.057mg/kg，不符限量標準0.050mg/kg。

在「重金屬-鎘」部分，汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥檢出重金屬鎘0.838mg/kg，不符限量標準0.040mg/kg，並超標近20倍；另有韓國產Baby Bon米棒（紫薯）檢出鎘0.045mg/kg、日本產田靡製麵義大利麵-番茄風味檢出鎘0.043mg/kg，以及日初禾作零添加蘋果糙米餅檢出鎘0.049mg/kg。

消保處表示，「重金屬-鉛」及「重金屬-鎘」不符規定部分，衛生福利部食品藥物管理署已請地方衛生機關依法查處，同批產品已下架銷毀完竣，地方衛生機關也命製造商或進口商限期改正；也已針對同進口商輸入同產地、同貨品分類號列產品，採加強抽批查驗，提高抽驗率。

消保處提醒，選購嬰幼兒食品時，應留意外包裝建議適用年齡標示，選購適合家中嬰幼兒年齡食用的食品，不購買來源不明或標示不清的嬰幼兒食品；購買前，也應檢視商品製造或進口廠商名稱及地址、產地、成分及營養標示等資訊是否清楚完整，並確認製造日期、保存期限等標示，選購保存期限內商品。（編輯：吳素柔）1141215