消化不良、血便別輕忽！醫師整理台灣10大癌症前兆一次看
很多人以為消化不良、血便或疲倦只是生活小毛病，沒想到可能是癌症的早期訊號。營養功能醫學醫師劉博仁提醒，持續或異常的症狀不可輕忽，及早檢查可提高治療效果，他也列出台灣常見癌症的初期病徵，讓民眾檢視自己的身體狀況。
劉博仁醫師以自身門診案例做分享。一名患者長期出現胃脹、胃悶痛，經醫院檢查後被診斷為胃酸逆流，服藥及胃鏡檢查兩個月後症狀仍未改善。數月後，他出現皮膚與眼睛發黃（黃疸），進一步腹部超音波檢查才發現為膽管癌。
另一名患者長期有痔瘡，偶爾出現血便，未曾特別就醫。直到血便變得頻繁、伴隨臉色蒼白及經常頭暈，才到醫院檢查，結果顯示為大腸癌並合併貧血。 劉醫師提醒，長期症狀若有改變，應提高警覺，及早就醫。
台灣10大常見癌症早期訊號
肺癌：持續咳嗽、咳嗽型態改變、胸悶
大腸癌：血便、排便習慣改變、貧血、疲倦
乳癌：乳房或腋下硬塊、乳房形狀改變
肝癌：右上腹悶痛、食慾減退、黃疸
攝護腺癌：排尿困難、夜尿增加
口腔癌：口腔潰瘍久不癒合、口內腫塊
甲狀腺癌：頸部無痛性腫塊、聲音沙啞
胃癌：消化不良持續、上腹不適、體重下降
皮膚癌：痣快速變大、形狀不規則
胰臟癌：上腹或背痛、黃疸、無故消瘦
劉醫師提到，癌症通常不是短期形成，而是「小訊號被忽略一段時間」後才被發現。建議民眾症狀反覆、持續或與以往不同時，應及早就醫檢查。定期健康檢查可提高早期發現的機會。
