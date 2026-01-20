消基會對談電信業者 (圖)

「5G貴又沒比較好用，為何要換？」這個問題近年出現在不少民眾的腦海，當499元的4G吃到飽用得心滿意足，誰還願意加價換5G？遠傳（4904）作為三大電信中，5G滲透率一馬當先的衝鋒軍，《Yahoo財經大人物》專訪總經理井琪，親談「5G到底貴不貴」，而她則直接以「咖啡」為喻點破資費迷津，以不同視角審視自己電信帳單。

Yahoo股市 ・ 11 小時前 ・ 255