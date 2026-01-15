消基會抽查台中11件預售屋都違反契約審閱權 將發函公平會裁罰

消基會抽查台中11件預售屋，都違反契約審閱權，將發函公平會裁罰。（圖：寇世菁攝）

消基會今天（15日）公布台中預售屋亂象，共訪查11起建案，發現「契約審閱權」形同虛設，業者設下重重門檻，包括以支付訂金、保留金，作為契約審閱前提，或規定只能現場閱讀，不能帶回，違規率100%，去年就有30多起消費者申訴，拿不回10萬至15萬的訂金，消基會將函文公平會裁罰。

房價居高不下，預售屋交易金額動輒上千萬元，但消費者在正式簽約前，是否真能充分理解契約內容，消基會中區分事務所針對台中市140多家預售屋銷售案，抽樣訪查蛋黃區11起預售屋建案，發現「契約審閱權」普遍遭到扭曲，業者設下重重門檻，嚴重背離法規保障初衷。消基會台中主委陳秋瑩說，訪查發現違規樣態不同，但全數違規。包括以支付訂金、保留金，作為契約審閱前提者，占45.45%，近半數業者要求消費者必須先支付10至15 萬元不等的訂金或保留金，才願意提供契約書供攜回審閱。還有未主動提供契約書，改以「自行上網查詢」取代者，占36.36％，以及規定只能現場閱讀契約書、附條件借閱或實質壓縮審閱時間者，占18.18％。消基會強調，審閱是「法定義務」，而非「業者恩惠」，依據消費者保護法規定，定型化契約應給予消費者至少五日的合理審閱期，且不得附加條件，違反者最高可處30萬元罰鍰。副主委楊榮富說，消基會公布抽查結果，希望主管機關重視，並派員稽查預售屋銷售現場，進一步裁罰，更希望政府建立預售屋買賣檢舉查核機制。消基會律師代表王寶明說，依照公平交易法規定， 若業者要求先付訂金才給看契約，就是違法，公平會近期曾針對類似亂象處建商500萬高額罰鍰。

消基會中區分事務所主委陳秋瑩表示，會將台中市11起預售屋銷售案的訪查結果，函文公平會，依規裁罰，也提醒民眾，付訂金才給預售屋契約就是違法，消費者記得維護自身權益。（寇世菁報導）