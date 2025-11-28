消基會抽查市售21件日用品 僅5件標示符合規定、2件塑化劑超標
〔記者黃宜靜／台北報導〕市售許多日用品、寵物用品與玩具都是由塑膠製成；然而，消費者文教基金會今年購買市售21件日用品、寵物用品及玩具進行檢測，發現僅5件標示符合規定，有7件樣品檢出塑化劑，其中更有2件用品(桌墊、髮夾)檢出塑化劑不符合安全要求問題，後續將發函予主管機關，依法應要求業者下架回收。
消基會檢驗長凌永健表示，台灣玩具暨生活用品研發檢測中心與消基會合作，隨機抽驗21件商品(10件日用品、11件寵物用品及玩具)，針對塑化劑、重金屬溶出等進行檢測發現，僅5件標示符合規定，其餘16件樣品標示都有缺失；至於重金屬則是都沒有檢驗出。
凌永健續指，塑化劑中的「磷苯二甲酸酯類」被廣泛用於塑膠產品製造，但其被稱為「環境荷爾蒙」，會干擾人體的內分泌系統。不過，在檢驗時，卻發現8件產品被檢出、其中更有2件不符合CNS15527(事務文具用品一般安全要求)、15503(兒童用品一般安全要求)。
消基會董事長鄧惟中提醒，越來越多消費者習慣從網路上購買商品，呼籲政府約束相關平台，應於網站上揭露商品標示資訊，別放任沒有標示的商品在網路上販售。
消基會報導者雜誌發行人胡峰賓則提醒，「塑膠產品十分便利，但代價不應該是健康與環境的負擔，不是所有塑膠都有毒，但有毒塑膠往往被忽略」，建議消費者購買時，應檢視其標示是否有國內生產廠商或代理商的資訊、材質、製造日期及有效期限。
胡峰賓強調，目前農業部只針對寵物食品有進行管理，但若以兒童玩具標準來看，檢驗11件寵物用品及玩具中有5件超標兒童玩具塑化劑標準，因此呼籲政府，盡速訂定保護毛小孩；同時，對於會接觸到皮膚的日用品如文具、寵物用品與玩具等，消費者購買時避免挑選聚氯乙烯(PVC)材質產品，選購標榜耐咬或橡膠材質，減少接觸塑化劑風險
胡峰賓強調，業者若未標示清楚可能違反「商品標示法」規定，可處2萬元以上的罰鍰，提醒業者避免觸法。
