消基會抽檢兒童及寵物用品 2塑化劑超標、16標示不符
鮮豔的兒童塑膠玩具、或是新奇的寵物用品，塑膠生活製品被廣泛運用。不過近期消基會抽檢市面上21件塑膠製品，結果發現多項違規，其中2件商品，包含淡綠色皮革桌墊、小女孩可愛髮夾，都被檢出「鄰苯二甲酸酯」類塑化劑超標。
消基會檢驗長凌永健指出，「塑膠墊小朋友在使用，一定會透過皮膚接觸，而且是長時間接觸，這是屬於鄰苯二甲酸酯類的塑化劑，所以大家都把它講到成是環境賀爾蒙。」
另外，21件商品中有多達16件商品都未做明確標示，其中就包含了僅有簡體中文、沒寫製造商或進口商資訊，或是原產地等項目，而且都是來自網購平台。消基會則呼籲，現代網購方便，但標示不足背後風險不能忽略。
消基會發行人胡峰賓呼籲，「消費者越來越習慣在網路上做購買，政府應該針對電商或者各種購物的平台部分，就商品揭示的資訊部分，應該要讓它透明化，也要去強力稽查。」
消基會表示，網購商品難追查來源，標示更要清楚明確，主管機關應該介入加強輔導，也強調會發函通知主管機關。對此經濟部標檢局表示，如果標準局接獲案件反映，將依《商品標示法》，將案件移請地方政府進行查處，維護消費者權益。
其他人也在看
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黑五史上最大回饋！三星旗艦機現賺1.3萬、iPhone 17 Pro直降2千3
一年一度的黑色星期五終於正式降臨，傑昇通信祭出史上最大規模的「黑五感恩回饋」活動，從今日至11月30日限時四天，無論是追求頂級規格的旗艦機皇，還是實用高CP值的國民神機，通通都能享受到超值優惠。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
網購寵物用品、玩具「近4成檢出塑化劑」 消基會：別選PVC材質！
消基會曾在2021年發布市售寵物玩具的檢測報告，結果發現26件中有1件檢出過量的塑化劑； 2024年曾隨機抽驗21件網購兒童商品，在14件樣品中有2件檢出過量的塑化劑，1件扭蛋手錶有檢出重金屬鉻，顯示塑化劑仍充斥在日常用品中。中天新聞網 ・ 3 小時前
今彩539頭獎狂開4注！ 幸運彩券行曝光
今彩539今（26）晚獎號開出07、13、26、28、34，派彩結果出爐，頭獎開出4注，每注獎金6百萬，分別從台南「旺旺來彩券行」、台南「金中獎彩券行」、台中「樂穎彩券行」、桃園「富之餘彩券行」開出；台視新聞網 ・ 1 天前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 5 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 小時前
陳柏霖閃兵50萬交保金「借來的」 經紀人12字回應了
陳柏霖上個月爆出閃兵、遭起訴2年8個月，演藝事業因此全面停擺，恐將面臨龐大違約金；此外，《鏡報》今（28日）接受獨家消息，指他財務狀況不如外界所想豐盈，甚至連50萬的交保金都是跟朋友周轉。對此，陳柏霖的經紀人稍早回應表示：「謝謝關心，該則爆料並不確實。」鏡報 ・ 2 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 7 小時前