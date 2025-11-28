消基會抽檢兒童及寵物用品 2塑化劑超標、16標示不符

鮮豔的兒童塑膠玩具、或是新奇的寵物用品，塑膠生活製品被廣泛運用。不過近期消基會抽檢市面上21件塑膠製品，結果發現多項違規，其中2件商品，包含淡綠色皮革桌墊、小女孩可愛髮夾，都被檢出「鄰苯二甲酸酯」類塑化劑超標。

消基會檢驗長凌永健指出，「塑膠墊小朋友在使用，一定會透過皮膚接觸，而且是長時間接觸，這是屬於鄰苯二甲酸酯類的塑化劑，所以大家都把它講到成是環境賀爾蒙。」

另外，21件商品中有多達16件商品都未做明確標示，其中就包含了僅有簡體中文、沒寫製造商或進口商資訊，或是原產地等項目，而且都是來自網購平台。消基會則呼籲，現代網購方便，但標示不足背後風險不能忽略。

消基會發行人胡峰賓呼籲，「消費者越來越習慣在網路上做購買，政府應該針對電商或者各種購物的平台部分，就商品揭示的資訊部分，應該要讓它透明化，也要去強力稽查。」

消基會表示，網購商品難追查來源，標示更要清楚明確，主管機關應該介入加強輔導，也強調會發函通知主管機關。對此經濟部標檢局表示，如果標準局接獲案件反映，將依《商品標示法》，將案件移請地方政府進行查處，維護消費者權益。