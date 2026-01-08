消基會測試兒童雨鞋 逾半塑化劑過量

（中央社記者汪淑芬台北8日電）目前市面上的兒童雨鞋以聚氯乙烯（PVC）材質居多，消費者文教基金會調查市售20件樣品，經檢測塑化劑，有11件都過量，不符規範，只能依消保法要求廠商回收並改善。

消基會說，因孩童成長快速，用品汰換率高，市售兒童雨鞋以價格低廉、輕盈、款式多樣的PVC材質居多，PVC在製造過程中需添加塑化劑（如鄰苯二甲酸酯類）提升柔軟度，若未經妥善控管，可能殘留於成品中，而塑化劑具內分泌干擾性，對發育中兒童構成潛在健康威脅。

消基會在2025年10月間，於台北市、新北市及網路平台挑選材質為PVC的兒童雨鞋，共購得20件樣品；其中，產地標示為中國大陸有15件、台灣3件、日本1件，另1件未標示，委託財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心做測試。

根據消基會公布結果，塑化劑（6種鄰苯二甲酸酯類）測試，依據中華民國國家標準CNS對「兒童用品一般安全要求」及「塑膠鞋」的規範，6種塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比），20件樣品中，11件都過量；不過，在重金屬檢測部分，全部都未檢出。

在「鞋類商品標示基準」部分，20件樣品中有9件不符規定。

消基會表示，台灣目前並未將「兒童鞋」列為「應施檢驗」品目中，品質不合格的商品，僅能依「消費者保護法」要求業者回收及改善，並無任何罰則。（編輯：陳清芳）1150108