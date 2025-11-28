消基會：外送專法有漏洞 籲設費率審議機制

（中央社記者汪淑芬台北28日電）勞動部日前提出外送員專法草案。消基會肯定專法保障外送員權益，但認為在消費者權益、店家存續與市場公平上有漏洞，建議比照電信及客運，設費率審議機制，納消費者代表。

消費者文教基金會今天舉辦「外送專法上路在即 呼籲納入費率審議與資訊揭露機制，兼顧外送員、平台、店家與消費者四方權益」記者會。

消基會肯定勞動部所擬「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，保障外送員基本報酬、停權與申訴機制、契約關係明確化、職業災害保險與商業保險入法等。

不過，消基會認為，若外送專法只做到保障外送員與平台間的權利義務，卻沒有對平台與店家、平台與消費者間的「費用分攤與資訊揭露」作更完整的制度設計，未來可能出現「外送員收入提高了，平台利潤維持了，但消費者付出的總金額卻高到不合理」的情況，也不利整體市場長期健全發展。

消基會舉例，依據外送專法草案，日後平台若以「動態調整費率」、「特別行銷方案」等名義提高抽成，只要形式上沒有完全違背契約範本，就很難有實際制裁工具。店家在高度依賴外送的情況下，往往處於談判弱勢，只能被迫接受較高抽成；店家要維持營運，極有可能選擇「調高菜單價格」、「縮減份量」或「限制外送優惠」，結果，仍然由消費者承擔更高的餐飲成本。

另外，消基會發現，現行外送專法草案僅要求經濟部訂定契約範本，但對未遵循者並無實際罰則，無法有效防止平台單方面修改條款或透過新名目提高抽成比例。

消基會建議，比照電信和客運，於外送專法中明定建立「費率審議機制」，成員包括：平台業者代表、外送員代表、餐飲與店家代表、消費者保護團體代表、專家學者（勞動、運輸、消費者保護、競爭法等領域）。

消基會期盼，立法者與主管機關能把外送專法當作「外送治理法」來思考，讓外送員獲得合理的報酬與安全保障；讓平台在透明、公平的規則下營運創新；讓店家不再只是被動承受抽成與成本轉嫁的一方；讓消費者在支付每一筆外送費用時，知道錢花去哪裡、擁有選擇權與比較權，不被黑箱演算法與不透明費率牽著走。（編輯：管中維）1141128