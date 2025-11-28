消基會：部分用品、寵物玩具含塑化劑 避PVC材質

（中央社記者汪淑芬台北28日電）消費者文教基金會今天公布一項檢測報告，部分日用品及寵物玩具含塑化劑，應慎選，建議對於會接觸到皮膚的日用品、寵物用品及玩具，最好避免挑選聚氯乙烯（PVC）材質。

消基會公布「2025日用品、寵物用品及玩具檢測報告」。

消基會7月與台灣玩具暨生活用品研發檢測中心合作，於台北市及新北市寵物用品店、寵物展、蝦皮購物平台及品牌商城等購買日用品、寵物用品及玩具，購得21件商品，10件為日用品，11件為寵物用品及玩具，除調查商品產地標示，也針對塑化劑、重金屬溶出、甲醯胺殘留等項目進行檢測。

消基會指出，檢視產地標示，9件沒有標示產地，台灣及泰國各有1件，其餘10件皆是中國大陸。

消基會表示，塑化劑部分是以「塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法-氣相層析質譜法」，進行6種塑化劑（鄰苯二甲酸酯類）測試。

消基會表示，依中華民國國家標準（CNS）規定，塑膠鞋、玩具、兒童用品、事務文具用品所含的6種鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP）及其混合物含量總和，不得超過0.1%（質量比）。

檢測結果，21件樣品中，13件未檢出塑化劑，其餘8件（3件日用品及5件寵物用品及玩具）有檢出塑化劑，其中8件檢出DEHP，含量介於0.04%至16.12%；1件檢出DBP，含量為0.12%；3件檢出DINP，含量為0.26%至7.51%。

消基會表示，8件檢出塑化劑的樣品中，1件總和低於0.1%以下，其餘7件都大於0.1%以上，但因目前僅14歲以下兒童用品、玩具、事務文具用品及塑膠鞋受CNS規範，這次只有淡綠色皮革桌墊及小女孩可愛髮夾不符合CNS的安全要求。

消基會指出，目前市面上的塑化劑種類相當繁多，其中鄰苯二甲酸酯類（Phthalates）因不溶於水及成本低廉，故最被廣泛使用於塑膠的製造，但由於鄰苯二甲酸酯類的結構類似女性的雌激素，所以又被稱為「環境荷爾蒙」，會干擾人體的內分泌系統。

在8種重金屬檢測部分，21件商品都沒有溶出。

甲醯胺（發泡劑成分）殘留量測試部分，目前國內僅有玩具及拼接塑膠地墊有規定甲醯胺的殘留量，不得超過200mg/kg（ppm）。2件含有泡棉的樣品都未檢出。

消基會建議，無論購買日用品、寵物用品及玩具等任何商品，一定要檢視其標示是否有國內生產廠商或代理商的資訊、材質、製造日期及保存期限，才能保障自身的權益。

消基會提醒，對於會接觸到皮膚的日用品如瑜伽墊、文具或是寵物用品及玩具等，購買時最好不要挑選聚氯乙烯（PVC）材質的商品，尤其有啃咬習慣的寵物更應避免，才能減少接觸塑化劑的風險。

消基會表示，寵物商品的商機相當大，目前農業部僅對寵物食品有進行管理，規範「商品不得宣稱療效或預防、治療疾病」，建議應對所有的寵物商品訂定相關標準，讓業者有遵守的準則。（編輯：管中維）1141128