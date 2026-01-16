消失八點檔10年！連靜雯憂心「一事」成淡出關鍵 罕見現身電視台近況曝

四季線上／陳軒泓 報導

演出多部八點檔聞名的女星連靜雯，自從 2016 年以後就鮮少在螢幕前曝光，選擇轉換跑道的她近年往直銷產業發展，如今事業經營有成，她也在社群上分享得來不易的成就，並吐露卸下演員身分轉行的心路歷程，坦言自己生了一場病後才真正停下腳步思考人生，「如果連健康都失去，我還剩下什麼？」

連靜雯消失八點檔10年，近來轉換跑道有成（圖／翻攝連靜雯joanne lien 臉書）

連靜雯日前獲得創業名人的殊榮，開心在社群宣布這則喜訊，她也有感而發寫了一段長文分享人生變化，她表示自己曾是八點檔演員，每天在鏡頭前演別人的人生，卻在生病之後才頓悟如果失去健康還剩下什麼，連靜雯說：「那一刻，我開始明白，健康不是理所當然，而人生更不能交給別人替你決定。」，於是她決定離開熟悉的舞台，踏上沒有人替她寫好劇本的人生。

廣告 廣告

連靜雯創業期間還考取管理師證照（圖／翻攝連靜雯joanne lien 臉書）

連靜雯表示，在許多人眼裡看來她很幸運，不過她直言，只有自己知道轉行這條路一點都不輕鬆，「懷疑、否定、挫折、壓力，一樣都沒有少」，然而這些困難並沒有把她打倒，秉持不放棄的精神，她強調「能把人生的方向盤，握在自己手裡才是真正的底氣」，轉換跑道一路走到今天，終於創造生涯的重要里程碑，連靜雯開心表示：「總算可以給自己一個交代」，並感謝自己陷入低潮時的貴人相助，直呼這一切努力都很值得。

連靜雯日前難得現身攝影棚，坦言有點生疏（圖／翻攝連靜雯joanne lien 臉書）

【看更多】

韓國男神車銀優曝演戲「最大阻礙」 回憶練習生時期他認：現實很膽小

郭書瑤為戲學開車！教練竟是旅美球員 聞劇組下令「這件事」讓她傻眼

兒子被離婚好心痛！《豆腐媽媽》范瑞君力挽兒媳婚姻 「演活婆媽」觀眾超有感

【FastTV飛速看】精彩好戲直播馬拉松👉點擊前往

連靜雯《真心英雄系列-正義的化身》好戲立即看▶️





更多四季線上報導

郭忠祐《豆腐媽媽》挖掘新戲路！演出寡言少年「身心受創」認了不容易

洪都拉斯隔3年回歸台八！《豆腐媽媽》令人又哭又笑 他曝演爸心聲：煩不完

曾演《夜市人生》王識賢小時候！童星劉羽謙長大「改走音樂路」 28歲驚人成就曝