消失地表11年 大馬重啟搜索馬航MH370客機

馬來西亞航空MH370客機消失逾11年，大馬政府將重新展開搜索。圖為MH370消失4週年時的乘客家屬留言板。路透社資料照片



航空史上最大謎題之一、馬航MH370客機消失地表11年後，馬來西亞運輸部今日（12/3）表示，將於本月30日重啟搜尋任務。

2014年3月8日，馬來西亞航空編號MH370的波音777客機自吉隆坡出發飛往中國北京途中消失於雷達中，機上227名乘客及12名機組員迄今下落不明。過去多年曾發動數次搜索，並未找到任何墜機殘骸。

大馬運輸部今日發聲明表示，海洋探勘公司「無限海洋」（Ocean Infinity）將自12月30日起展開為期55天的搜索任務。聲明中說：「搜索將針對找到飛機最大可能性的地區進行。」

最新一次搜索MH370任務為今年4月，當時鎖定南印度洋展開搜尋，但因天候不良而中止任務。

大馬運輸部說，政府和「無限海洋」達成協議，若該探索公司在面積達1.5平方公里的南印度洋海床找到足以證明為MH370客機殘骸，就能獲得7000萬美元酬勞。

「無限海洋」也曾在2018年前參與多次MH370客機搜索行動，但未能找到關鍵殘骸。

一份於2018年公布的495頁調查報告指出，當年這架波音777客機疑似刻意飛離航道，然而調查人員無法確定是誰做出偏離航道決定。

調查人員在徹查正副機師的背景、財務狀況、心智健康等也未發現任何可疑點。

MH370當時機上有超過150名中國公民，另有約50名馬來西亞公民，以及法國、澳洲、印尼、印度和美國、加拿大、烏克蘭公民。

