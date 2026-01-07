消失多年穩交中國女星！51歲大咖歌王被野生捕獲 「驚人近況」曝光

記者蔡維歆／綜合報導

DJ馬克與黃立行（右）同框。（圖／翻攝自臉書）

51歲金曲歌王黃立行穩交中國女星徐靜蕾17年，兩人過著低調的生活，雙雙淡出幕前多年，不過黃立行最近卻被「捕獲」，知名DJ馬克在社群分享兩人的合照，不少粉絲驚呼：「天啊，S級的隱藏人物。」

馬克在貼文中興奮寫下：「2025的最後幾分鐘，遇到了Stanley黃立行，讓我覺得2026會是強到地心引力抓不住的一年。」短短一句話，立刻引來大批留言朝聖，不少人直呼：「這根本是都市傳說等級」、「背狗的Stanley太犯規」、「如果在路上遇到真的會原地起飛」。

消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。（圖／翻攝自IG）

而黃立行淡出歌壇10多年，鮮少在螢光幕前露面的他，與女友徐靜蕾愛情長跑超過15年，兩人皆奉行不婚主義，認為彼此信任比形式更重要，也未受到親友催婚壓力。徐靜蕾過去曾坦言，39歲時赴美凍卵，為未來保留更多選擇空間。

