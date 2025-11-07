消失數天！男星躺病床「手插點滴照」流出 證實入院手術現況全說了

娛樂中心／蔡佩伶報導

寶賤透露入院動手術。（圖／翻攝自寶賤IG）

新生代主持人寶賤起初以談論KPOP文化聞名，後來憑藉流利口條轉戰主持界，有著不錯的成績，近日，寶賤無預警曬出躺在病床手插點滴的照片，證實消失多日是到醫院動手術，最新身體現況也全說了。

寶賤昨（6日）在社群中透露動刀割除困擾他兩年多的扁桃腺，坦言在手術以前，「真的很怕會超級」，不過手術結束後，他才發現過往感冒扁桃腺發炎比這痛三倍，如今寶賤順利出院，因此他也發文感謝醫護人員這段時間的照顧，同時透露見到眾人來探病也讓他感動到快要落淚，消息曝光之後，許多網友也紛紛留言祝福寶賤早日康復。

廣告 廣告

事實上，寶賤近來除了主持校園演唱會之外，還獲邀擔任選秀節目《原子少年》、《未來少女》等擔任主持班底，更是節目《凹嗚狼人殺：星狼崛起》的參加者之一，累積眾多死忠觀眾及知名度。

寶賤透露入院動手術。（圖／翻攝自寶賤IG）

更多三立新聞網報導

黃明志捲謀殺案、涉毒恐遭鞭刑 她曝嚴刑威力：鞭一下就半死

王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖

掰了百億富三代！蔡卓妍爆秘戀小9歲健身教練 1照片放閃露餡

才赴太平間擲硬幣獲謝侑芯回應...閨蜜遭爆「代領屍受阻」氣炸：別鬧了

