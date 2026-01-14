消失演藝圈移居中國！吳亞馨被爆悄當媽「3年前PO文」埋伏筆

娛樂中心／綜合報導

42歲女星吳亞馨當年以名模身分出道，轉戰戲劇領域後曾參與《海派甜心》、《泡沫之夏》等作品；2022年與圈外人士結婚後搬居中國，此後淡出螢光幕前，直到近期被爆出悄悄升格當媽，近況再度引起關注。不過有網友發現，其實吳亞馨早在3年前貼文，就以2字埋下伏筆，只是當時沒被發現；如今傳出喜訊也收穫各界祝福。

吳亞馨淡出演藝圈後，從2023年起就未在粉專、IG發文，生活動向低調。不過據《鏡週刊》報導，吳亞馨對結婚生子一事相當低調，起初登記結婚時是在場朋友發祝福限動才曝光，後來幫寶寶辦彌月派對時，也僅邀請少數親近友人聚會，從未在社群透露。直到近日友人社群跳出過往動態，相關畫面才意外被曝光。

吳亞馨2022年與圈外人士結婚後搬居中國。（圖／翻攝「maggiewu1008」IG）

值得一提的是，吳亞馨早在2023年時，就曾發出1則影片，並寫下「媽媽的新年希望，來一首眉飛色舞，祝大家元宵節快樂、新年快樂，衛生紙都有重複使用沒浪費喔！」雖然當時未引起太多聯想，不過隨著生子消息曝光，如今該文意外引發討論。

吳亞馨2023年的發文被挖出討論。（圖／翻攝「吳亞馨Maggie 」臉書）

