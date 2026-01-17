消失演藝圈12年 連靜雯罕曝淡出關鍵：生了一場大病

【緯來新聞網】演員連靜雯自2016年參演八點檔《白鷺鷥的願望》後，逐漸淡出演藝圈。她近日透露，曾因生病而重新審視人生，最終決定告別熟悉的戲劇舞台，走向自主規劃的人生道路。

連靜雯表示，過去長期投入八點檔拍攝，每天扮演他人的人生角色，直到罹病才第一次停下腳步，思考「如果連健康都失去，我還剩下什麼？」她坦言，這場經歷讓她深刻體會到健康的珍貴，也意識到人生不應交由他人決定，因此選擇離開熟悉的表演舞台，追尋屬於自己的未來。



面對外界對她「順境轉舵」的看法，連靜雯坦言過程並不輕鬆。她經歷過自我懷疑與壓力，曾面對否定與挫折，但這些挑戰未曾讓她放棄。她說，正是這段旅程讓她愈加清楚自己要的是什麼，並堅定掌握自己人生方向的決心。



目前，連靜雯已在新的人生道路上發展出一片新天地。她感謝一路扶持的貴人與低潮時期依然信任她的夥伴，並表示：「當你選擇為自己的人生負責，你的生命就能去影響很多生命。」

