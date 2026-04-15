消失演藝圈20年！哈林妻胞姊罕見露面 嫁豪門現況曝

【緯來新聞網】「哈林」庾澄慶與前主播妻子張嘉欣在2016年結婚，婚後育有一對兒女，生活低調甜蜜，夫妻倆日前被直擊出現在知名飯店，最醒目的其他朋友，包括張嘉欣胞姊張嘉和及其夫婿，淡出演藝圈20年，讓人回憶起過去她拍廣告的甜美模樣。

張嘉和是庾澄慶妻子張嘉欣的姊姊，淡出演藝圈20年，生活低調。（圖／翻攝自網路）

張嘉和是庾澄慶妻子張嘉欣的姊姊，曾是大家記憶中的「廣告美少女」，15歲被星探相中，第一次在廣告中亮相，觀眾就被她清新甜美的外型所吸引，因此連續4年為該品牌拍攝廣告，更曾和男星張信哲合演巧克力廣告。



不過，張嘉和並沒有從此踏進演藝圈，反而選擇精進學業，從英國愛丁堡大學建築系畢業後，又遠赴美國哥倫比亞大學攻讀建築碩士及博士，之後嫁給鴻霖全球運輸董事長邱垂元（Denny），育有一對雙胞胎女兒，對於生活非常低調。



根據《CTWANT》報導，庾澄慶和妻子張嘉欣上月20日晚間6點多，一起進入台北晶華酒店，夫妻倆搭電梯抵達粵菜餐廳包廂，隨後陸續有其他人到場，有卜學亮夫妻、柯震東爸爸柯耀宗夫妻等人。其中，最醒目的一對就是張嘉和與老公，氣質依舊出眾。



張嘉和當晚戴黑框眼鏡，穿著黑色套裝，打扮很符合她低調的個性，不過依舊遮掩不住出眾的氣質。直到晚上近10點，餐會才結束，庾澄慶夫妻與張嘉和慢慢走出飯店，眾人在門口互相告別後各自離去。

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