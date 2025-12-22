消失演藝圈5年！愷樂傳「有意復出」本人首鬆口回應

愷樂消失螢光幕5年後傳有意重返演藝圈。（圖／翻攝自愷樂IG）





女星愷樂（蝴蝶姐姐）2020年捲入羅志祥與周揚青感情風波，事後便淡出演藝圈，去年9月她驚喜宣布生子，經常於社群分享育兒日常，如今事件時隔多年，有消息傳出愷樂有意復出演藝圈，本人也鬆口回應了。

根據《鏡週刊》報導，愷樂現在是全職媽媽，本來對回歸演藝圈沒有太大興趣，但在朋友和粉絲的鼓勵下，才有了復出的念頭，目前正等待適當的時機與作品，重返演藝圈，她也首度打破沉默回應：「我現在的生活就是以孩子為主，還是每天都睡不飽但樂在其中，感謝媒體大大關心。」並附上愛心符號。

愷樂日前迎來42歲生日。（圖／翻攝自愷樂IG）

事實上，愷樂自宣布懷孕生子後，時常在社群平台分享生活，日前迎來42歲生日的她，狀態幾乎未見改變，只見她身穿藍色上衣、搭配米色帽子，臉上依舊洋溢著少女感，抱著兒子入鏡的畫面更顯幸福滿滿，也引來不少藝人好友湧入留言區祝賀生日快樂。



