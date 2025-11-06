消失百年哈布斯堡傳奇「弗倫提那鑽石」 加拿大現身

首次上稿 11-06 23:57更新時間 11-07 05:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕失蹤百年、被稱為20世紀最大藝術品謎團之一的傳奇鑽石「弗倫提那鑽石」(Florentine Diamond)，下落終於真相大白。根據《紐約時報》及多家美、德媒體6日報導，這顆屬於奧匈帝國哈布斯堡王朝的137克拉黃色梨形鑽石，其實一直由皇室後代祕密保管，過去一個世紀始終藏於加拿大某銀行保險庫中。

弗倫提那鑽石重達137克拉，呈獨特的梨形切割，擁有閃耀的金黃色光澤，被譽為歷史上最重要的寶石之一。這顆鑽石是哈布斯堡家族的帝國珍寶，最後一次公開現身是在1918年左右，當時奧匈帝國末代皇帝卡爾一世因戰亂逃離維也納，部分皇室珠寶被轉移到瑞士保管，弗倫提那鑽石便從世人眼中消失，引發無數猜測、小說及電影創作。

哈布斯堡家族後代近日首度透露，鑽石從未真正遺失。根據家族說法，二次世界大戰期間，皇室家族為躲避納粹迫害移居加拿大時，隨身攜帶這顆鑽石，依照卡爾一世遺孀齊塔皇后的指示，將鑽石與其他珠寶一同存放於銀行保險庫中。

為安全起見，齊塔皇后僅將鑽石下落告知兒子羅伯特與魯道夫，要求他們立誓保密到卡爾一世逝世100週年(即2022年)後。兄弟倆在去世前將祕密傳承給自己的子嗣，由少數核心家族成員共同守護。

隨著百年誓約期滿，包括末代皇帝孫子在內的多位家族成員，已確認這項傳承故事的真實性，決定展出這批私人珠寶。為感謝加拿大當年對流亡皇室的庇護，這批收藏將繼續留在加拿大，而弗倫提那鑽石及其他珠寶有望首次在該國公開展出。

