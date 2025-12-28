消失的倒數聲？中國多地急喊卡跨年活動 洋節禁令再起

大陸中心／程正邦報導

往年維多利亞港施放的煙火秀，今年因為香港大火宣布取消。（資料照）

當全球各大城市正緊鑼密鼓籌備迎接2026年的璀璨煙火時，中國多個指標性景點卻吹起一股冷風，紛紛宣布取消大型倒數與跨年集會。這波突如其來的「喊卡潮」，不僅讓期待過節的民眾撲空，更引發外界對於官方「去西方化」政策的揣測。從剛結束的耶誕節遭到噤聲，到緊接而來的跨年夜被蒙上陰影，中國網路社群上正流傳著一種聲音：「中國人，以後難道只能過春節了嗎？」

葉珂在直播時，喊出「中國人不過洋節」，但背後卻擺放一棵聖誕樹。（圖／翻攝自微博）

「不可抗力」成統一理由，從西安到蘇州全面熄燈

跨年倒數向來是各大城市的商機高峰，但今年情況卻大不相同。據陸媒與多名網友在微博上的整理，原本計畫舉行「跨年音樂狂歡夜」的安徽宿州，突然在17日拋出聲明，表示受到神祕的「不可抗力因素」影響，活動被迫取消。無獨有偶，陝西西安公安也發布安全警示，直言為了守護古城牆文物安全與秩序，城牆區域內不會舉辦任何慶祝活動，並呼籲民眾「莫跑空」。

中國各地許多城市的跨年活動陸續宣布取消。（圖/翻攝自微博）

這股取消潮迅速蔓延至商業核心區。蘇州地標「蘇州中心商場」公告今年取消跨年倒數，商場營業時間甚至縮短至晚間10點，直接謝絕想在廣場倒數的群眾。廣州熱門地標北京路步行街、合肥駱崗公園等地也相繼發聲，強調公共區域「沒有任何大型群聚性活動」，並嚴禁燃放煙火爆竹。甚至連鄰近的香港，原本每年備受矚目的維多利亞港跨年煙火，今年也疑似因上個月嚴重的「宏福苑大火」考量公共安全及社會氛圍而決定停辦。

中國各地許多城市的跨年活動陸續宣布取消。（圖/翻攝自微博）

文化自信下的政治冷風：從平安夜到跨年夜

這波取消集會的浪潮，被不少觀察家視為是「抵制洋節」情緒的延伸。今年中國多地的耶誕節氣氛降至冰點，部分商場被要求移除耶誕樹，學校甚至傳出發文宣導學生「拒過洋節」。官媒頻頻強調「文化自信」，倡導民眾應回歸本土節日。

中國杭州跨年倒數後施放氣球，一名男子跟著放煙火被捕。（圖／擷取自「X」平台影片）

網路上的反應則呈現兩極化。部分民族主義情緒高漲的網民高喊：「中國人就該過中國年，元旦不過是個換日，沒必要湊外國人的熱鬧。」但更多年輕族群則在社群平台上叫苦連天，認為連簡單的戶外集會權利都被沒收。有網紅質疑，官方「一邊要促消費，一邊又不讓搞活動，那還怎麼提振消費？」

「鰲拜」亂入聖誕節，中國抵制洋節再升級，錫安教會爆大規模預防性羈押。(圖/新台派上線)

安保考量與意識形態的拉扯

除了意識形態的考量，也有分析指出，地方政府可能更擔心大規模群聚引發的踩踏風險或突發陳抗。在「維穩」至上的邏輯下，取消活動是最省事、風險最低的方案。當官方不斷壓縮非本土節慶的公共參與空間，中國的跨年夜正悄悄從絢爛的燈光秀，轉變為平淡安靜的「居家跨年」。這究竟是為了保護傳統文化，還是社會管控的進一步升級？在2026年到來之際，這個問題的答案在中國街道的靜默中顯得格外清晰。

