消失的台北大天后宮 三千坪廟成都市傳說！金面媽祖百年流轉終現身

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

在繁華熱鬧的台北裡，你能想像曾經存在過一座規模比總統府還大的媽祖廟，卻在歷史長河中徹底消失，連媽祖神尊都一度下落不明嗎？難道，真有一間三千多坪、香火鼎盛的官建媽祖廟，會憑空消失得如此徹底？《寶島神很大online》這回要帶大家追尋的，正是被稱為「廟宇界亞特蘭提斯」的台北大天后宮。

連媽祖也消失「廟宇界亞特蘭提斯」的台北大天后宮。（圖／寶島神很大）

事實上，台北大天后宮並非傳說。它建於清光緒十四年（西元1888年），由時任台灣巡撫的劉銘傳所興建，是官方祭祀天上聖母的重要官廟。整座廟宇占地超過三千坪，規模甚至超越今日的總統府，象徵當時台北府的繁榮與地位。

廣告 廣告

台北大天后宮平面圖。（圖／寶島神很大）

台北大天后宮為清代官建媽祖廟，規模高達三千多坪，氣勢甚至超越今日總統府。（圖／寶島神很大）

然而，好景不長。日本佔據台灣後，這座官建媽祖廟被拆除，木構建材遭回收再利用，只留下沉重的石構件無法搬動，靜靜躺在原地。隨著時間流逝，廟名被抹去、信仰被掩埋，台北大天后宮就這樣從城市記憶中消失。但令人震驚的是——媽祖神尊並未消失。

日本佔據台灣後官建媽祖廟遭拆除，木構建材被回收，只留下難以搬動的石構遺物。（圖／寶島神很大）

主持人循線來到新北市三芝的福成宮，竟發現一尊極為罕見、氣勢非凡的「金面媽祖」。原來，官建媽祖為彰顯尊貴，都會將神像製作成金面的，這也正是判斷其官方背景的重要線索。

新北市三芝福成宮。（圖／寶島神很大）

經地方文史工作者與廟方主委說明，這尊「金面媽祖」正是當年台北大天后宮被拆時，輾轉藏匿、流落多地，甚至一度供奉於今日監察院前身建築內的媽祖神尊。相關請領、轉移過程，都可已在台北市官方檔案中查證，也讓這段塵封百年的歷史終於真相大白。

主持人循線來到新北市三芝福成宮，意外發現極為罕見、氣勢非凡的「金面媽祖」。（圖／寶島神很大）

而最關鍵的證據，就藏在大家天天經過卻從未留意的地方——台灣博物館園區內的石柱遺構。這些看似不起眼的石珠，正是當年台北大天后宮的建築遺物，也證實此地正是廟宇原址。

台灣博物館園區內看似不起眼的石珠，正是當年台北大天后宮的建築遺物。（圖／寶島神很大）

從一尊流浪百年的媽祖，到一座被抹去名字的官建大廟，《寶島神很大online》再次翻開台灣民俗信仰與城市歷史交錯的一頁。原來，台北最早、最繁盛信仰核心之一，就深埋在我們腳下，只等有緣人再次看見。消失的，不只是廟；被找回的，是信仰與記憶。

精彩影音►消失的台北大天后宮 連媽祖也失蹤！廟宇界亞特蘭提斯！？三千多坪更勝總統府！

【寶島神很大】最貼近生活、關係你我的民俗文化節目，每週三22:15三立台灣台29頻道

►按讚寶島神很大粉絲團，掌握最新消息：https://bit.ly/3n9Sb9C

►訂閱寶島神很大Youtube頻道！神影片週週更新：https://pse.is/4c9hq5

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷

更多三立新聞網報導

台灣第一品！新港六興宮王得祿神尊明年開光 重現清代一品官威儀

瘟疫驅邪到豐收祈願 澎湖竹灣村秋末獨特祭典「拜煙墩」習俗

最靠海角頭的史詩之旅 東港「崙仔頂角」特展揭秘迎王信仰

寶島神很大／超罕見「螺絲媽祖震撼亮相！岡山壽天宮三寶迎白沙屯媽祖

