「消失的法老」 用VR體驗埃及神祕旅程

記者劉昕翊／綜合報導

奇美博物館將於明年1月29日起全新推出VR沉浸式體驗《消失的法老》，民眾只要戴上VR裝置，即能瞬間抵達千里之外的埃及，潛入神祕禁地、親臨法老葬禮，享受一趟穿越4500年的神祕冒險旅程；即日起開放線上購票，凡購票即免費贈送常設展參觀。

奇美博物館將明年定為「埃及年」，透過最古老的真實文物與最先進的虛擬科技，帶來最完整豐富的「一站式古埃及體驗」，除日前公布與大英博物館攜手策劃年度特展「埃及之王：法老」，展出臺灣史上最大規模的法老文物，昨日再宣布，將與HTC VIVE Arts合作，引進由沉浸式VR探險體驗國際先驅excurio精心製作的VR節目《消失的法老》，該節目2022年在巴黎首演後，已吸引全球逾200萬人次體驗，明年首度在臺灣登場。

廣告 廣告

《消失的法老》以古代世界7大奇蹟之一的古夫金字塔為場景，透過VR裝置，帶領遊客深入吉薩高原上這座最古老、最大的宏偉建築，探索至今從未對外開放的神祕區域，親臨國王古夫（Khufu）葬禮現場，見證古老的防腐儀式，過程中如同置身電影故事中，臨場感十足。

該項體驗限8歲以上民眾參與，節目長度約45分鐘，將於明年1月29日至後年1月10日在奇美博物館全新打造的「VR體驗廳」登場，即日起開放線上預購，1月29日起開放現場購票。

奇美博物館VR體驗《消失的法老》，戴上VR裝置就能穿越4500年，親臨古埃及世界。（excurio提供）