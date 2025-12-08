《消失的法老》首度登台 HTC XR大場域技術重現4500年前金字塔

記者李鴻典／台北報導

HTC宏達電宣布與台南奇美博物館、時藝多媒體分別合作，正式將全球矚目的沉浸式文化體驗《消失的法老 Horizon of Khufu－古夫金字塔沉浸式探索體驗》首度帶到台灣。本節目將於2026年1月29日起在台南奇美博物館與台北松菸XR沉浸玩家同步展開，觀眾將能以XR技術穿越4500年前，以全新視角揭開古夫金字塔的神祕面紗。

《消失的法老Horizon of Khufu》為全球首個以科學實證、建築考古與實地掃描完整重現吉薩金字塔群的沉浸式探索內容。（圖／宏達電提供）

本作品節目甫公布即備受注目，台南展區由奇美博物館作為主辦單位進行售票，目前票券熱賣中；主辦台北展區的時藝多媒體，也將於12/10正式開始售票，為這場跨越時間與文明的沉浸式旅程揭開序幕。

消失的法老－古夫金字塔沉浸式探索體驗。（圖／宏達電提供）

全球巡迴鉅作首度登台，以1:1建模重建古夫金字塔，展現科學 × 文化 × 科技的跨域魅力

《消失的法老 Horizon of Khufu》為全球首個以科學實證、建築考古與實地掃描完整重現吉薩金字塔群的沉浸式探索內容。

由法國沉浸式VR創作先驅Excurio製作，並與美國哈佛大學 Giza Project 吉薩考古專案合作，以多年研究與現場數據為基礎，打造出高度精確的古夫金字塔1:1沉浸式環境，並透過業界領先的VIVE大場域實景娛樂技術（Location-Based Entertainment ; LBE）與VIVE一體機，呈現豐富的擬真體驗。

自巴黎首展以來，該展已巡迴里昂、倫敦、紐約、上海、北京、橫濱、首爾等多個國際城市，累積超過兩百萬人次觀展，是全球文化科技融合領域最受矚目的代表作。

觀眾將能以XR技術穿越4500年前，以全新視角揭開古夫金字塔的神祕面紗。（圖／宏達電提供）

VIVE Arts總監葉心宇說，融合科技與人文，釋放人類夢想一直是HTC的願景。我們始終秉持開放與包容的概念，消弭虛擬與現實之間的壁壘，為人們帶來全新探索世界、學習和休閒的體驗。很高興看到能透過VIVE的技術和產品，讓《消失的法老 Horizon of Khufu》完美展現出古文明的魅力，觀眾也能夠主導探索之旅，以及深切感受其中迷人之處。期待透過更多這樣的計畫，推動元宇宙時代的創意產業到達新的高度。

觀眾將近距離了解金字塔的內部構造和歷史脈絡，探索此前從未向公眾開放的區域。（圖／宏達電提供）

《消失的法老》台灣展演資訊

古夫金字塔又稱吉薩大金字塔，是古埃及第四王朝的法老古夫的金字塔，也是世界上最大、最高的埃及式金字塔。觀眾將近距離了解金字塔的內部構造和歷史脈絡，探索此前從未向公眾開放的區域，穿越到4500年前，揭開古埃及文明神祕的面紗，還可登上大金字塔頂端俯瞰吉薩高原全景的刺激感，又能夠回到第四王朝時期在尼羅河上乘坐太陽船航行，領略無限美景。

台北展期資訊

主辦單位：時藝多媒體

展出地點：松山文創園區 東向製菸工廠2樓 台北 XR 沉浸玩家

展演期間：2026/01/29-2026/09/28

台南展期資訊

主辦單位：奇美博物館

展出地點：奇美博物館 2樓VR體驗廳

展演期間：2026/01/29-2027/01/10

