消失的行政細節？善用這些工具揭開「行政黑盒子」一窺政府運作全貌

〔記者邱巧貞／台北報導〕在民主社會中，政府運作的透明度，是民眾監督公共權力、保障「知的權利」的重要基石。然而，多數人對政府機關的理解，往往停留在政策公布與執行成果，較難一窺其內部決策、行政往返與實際運作細節。

依據《政府資訊公開法》，數位發展部(簡稱數發部)已在官方網站設立「資訊公開」專區(https://moda.gov.tw/information-service/govinfo/384)，彙整並定期更新可依法主動公開的各項政府資訊，涵蓋政策文件、預算資料、業務報告等，提供民眾即時查詢與下載，讓行政作為不再只是「黑盒子」。

若民眾、研究者為了歷史考證、學術研究、甚至是為了維護權益需要事證稽憑，希望進一步調閱公開資訊外的詳細歷程紀錄，仍可透過另一項制度性工具取得協助。

由國家檔案體系建置的「機關檔案目錄查詢網」(https://near.archives.gov.tw)，正是民眾深入理解政府運作的重要入口。透過該平台，只要輸入關鍵字，即可查詢各中央與地方機關所保管的檔案目錄資訊，了解是否存在相關文件，以及檔案的時間、內容性質與保存單位。

在符合法定規範的前提下，民眾可依法提出申請，進行檔案的閱覽、抄錄或複製，讓原本僅存在於行政體系中的文本資料，轉化為可被社會使用、檢視與討論的公共資源，此外，數發部也同步提供完整的申辦說明與申請書表(https://moda.gov.tw/information-service/service/4071)。

