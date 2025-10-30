「消失的39隻病死豬」去哪？衛生局曝稽查結果

台中市議會30日進行警消環衛業務質詢，市議員陳淑華、陳俞融等人關心是否有斃死豬流向市面？（馮惠宜攝）

台中一養豬場暴發非洲豬瘟疫情，台中市疫調斃死豬數目從最早117隻校正為78隻，市議員憂心消失的39隻斃死豬流入市面；對此台中市衛生局長曾梓展指出，台中市食安處已針對超市、傳統市場、食品加工廠及餐飲業等查核產品來源與標示，截至29日共查核521件。

台中市議會30日進行警消環衛業務質詢，市議員陳淑華、陳俞融等人關心是否有斃死豬流向市面？陳淑華指出，自22日中央宣布台中出現非洲豬瘟疫情後，迄今已經8天了，斃死豬數量還兜不攏，獸醫師幾個還講不清楚，難怪中央要組專家學者疫調小組來協助。

她還說，過去新冠疫情期間，衛生局可以處理幾千、幾萬人的疫調，連足跡去那？到過那吃飯都查得出來，話鋒一轉，她要求衛生局針對這些豬肉的去向，包括市面上有沒有這些相關不安全不合格的肉品要及時稽查。

對此，衛生局長曾梓展指出，食安處已針對超市、傳統市場、食品加工廠及餐飲業等查核產品來源與標示；食安處補充截至29日共查核521件，結果均符合規定，確認市售無疑慮肉品流通。除邊境檢疫外，市府亦加強市場端源頭管理，確保豬肉具合法進貨證明。

