「消失的39隻病死豬」去哪？衛生局曝稽查結果
台中一養豬場暴發非洲豬瘟疫情，台中市疫調斃死豬數目從最早117隻校正為78隻，市議員憂心消失的39隻斃死豬流入市面；對此台中市衛生局長曾梓展指出，台中市食安處已針對超市、傳統市場、食品加工廠及餐飲業等查核產品來源與標示，截至29日共查核521件。
台中市議會30日進行警消環衛業務質詢，市議員陳淑華、陳俞融等人關心是否有斃死豬流向市面？陳淑華指出，自22日中央宣布台中出現非洲豬瘟疫情後，迄今已經8天了，斃死豬數量還兜不攏，獸醫師幾個還講不清楚，難怪中央要組專家學者疫調小組來協助。
她還說，過去新冠疫情期間，衛生局可以處理幾千、幾萬人的疫調，連足跡去那？到過那吃飯都查得出來，話鋒一轉，她要求衛生局針對這些豬肉的去向，包括市面上有沒有這些相關不安全不合格的肉品要及時稽查。
對此，衛生局長曾梓展指出，食安處已針對超市、傳統市場、食品加工廠及餐飲業等查核產品來源與標示；食安處補充截至29日共查核521件，結果均符合規定，確認市售無疑慮肉品流通。除邊境檢疫外，市府亦加強市場端源頭管理，確保豬肉具合法進貨證明。
更多中時新聞網報導
劇中曖昧連晨翔 劉品言找回20歲粉紅泡泡
班史提勒拍《未曾落幕》獻給父母
巫啟賢從容生活 游刃有餘唱一輩子的歌
其他人也在看
死豬數差39隻！市府稱豬農口誤 議員怒嗆：乾脆讓老農當市長
即時中心／温芸萱報導台中市非洲豬瘟疫情持續延燒，而對於市府昨（28）日將養豬場死亡豬隻由先前117隻降為78隻，民進黨台中市議員周永鴻今（29）日在臉書痛批，市府從疫情爆發到疫調階段漏洞百出，從上傳廚餘影片、獸醫疫調到死亡數統計，一再將責任推給老農。他怒斥：「盧秀燕乾脆把市長辭了，讓老農來當算了！」。他強烈要求盧秀燕公開檢討，並說清楚疫情真實情況，強調市民不該承擔無能代價。民視 ・ 1 天前
卓榮泰：市府疫調待加強請農業部即刻協助
[NOWnews今日新聞]台中成非洲豬瘟破口，事後廚餘處理方式與疫調荒腔走板，對此行政院長卓榮泰今（30）日做出7點裁示，強調截至目前為止疫情呈現穩定趨勢，但絕不能掉以輕心，防疫分秒必爭，台中市府疫調...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
影／非洲豬瘟衝擊！彰化阿泉爌肉飯改賣雞腿飯 顧客：滷汁靈魂仍在
受非洲豬瘟疫情衝擊，彰化許多使用溫體豬的小吃業者因無肉可用最近紛紛休息，彰化知名爌肉飯業者阿泉爌肉飯宣布開賣雞腿飯，今天...聯合新聞網 ・ 5 小時前
非洲豬瘟中央應變所獲贈千支試劑 縮短檢驗時間
（中央社記者趙麗妍、蘇木春台中30日電）非洲豬瘟中央前進應變所今天獲贈1000劑病毒檢測試劑，將可支應1萬頭豬檢測量能，檢驗流程可以縮短一半時間。行政院長卓榮泰表示，團結打贏疫戰。中央社 ・ 2 小時前
機場免檢疫通道取消！全力防堵非洲豬瘟 衛福部證實「一律得過X光」
台中市養豬場再爆非洲豬瘟，來源指向邊境旅客包裹夾帶肉品，如何防患未然？衛福部（衛生福利部）部長石崇良今（30）日在立法院接受記者聯訪時指出，將配合關務署，機場查核全面加嚴，不再以「紅綠線」風險來區分疫區或非疫區的班機，一律以同等規格嚴格查核，並擴大執行X光包裹掃描。立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部、農業部、財政部關務署等相關部會，就「如何精進海外......風傳媒 ・ 4 小時前
情義已盡 特約獸醫明年不簽約
台中市梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟疫情，無端捲入的養豬場特約獸醫師紀又銘29日於臉書表示，「情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師」，並透露曾問過陳姓豬農重大的死亡率為什麼不找他，但獲「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你」回應，直言自己無言了。中時新聞網 ・ 13 小時前
OpenAI在台發布Sora應用程式
OpenAI 30日宣布，Sora應用程式正式在台灣上線，使台灣成為亞洲最早能體驗OpenAI新一代AI影音創作技術的市場之一。此次同時推出的地區還包括泰國與越南。OpenAI表示，台灣擁有活力十足的創作社群，非常期待支持新一波由本地創作者帶動的故事創作浪潮。中時財經即時 ・ 6 小時前
非洲豬瘟案場特約獸醫灰心：情義已盡 明年起不會再和畜牧場簽約
台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場紀姓特約獸醫已被檢方約談，他今天在臉書發長文說，多年來自己陪養豬戶一步一腳印，打...聯合新聞網 ・ 1 天前
非洲豬瘟疫情國內現蹤！關務署擴大執行X光掃描 取消免檢疫通道
非洲豬瘟疫情在國內現蹤，立法院社福及衛環委員會今天衛福部長、農業部、財政部、交通部、經濟部、數位發展部、海洋委員會海巡署針對「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告。石崇良會前受訪...CTWANT ・ 6 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 1 小時前
王子11/16上海音樂會宣布取消！ 捲范姜彥豐、粿粿婚變...對外工作全喊卡
王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐指控介入他跟粿粿的婚姻，他沒多久後發出聲明認錯，坦承在粿粿協議離婚的過程中，因為過度關心超出朋友的界線，讓他的優良形象馬上墜入谷底，原訂11月16日要在上海舉辦個人音樂會，主辦單位也在30日下午宣布取消，並開放大家退票。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 22 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前