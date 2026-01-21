「消失的42秒」成關鍵！民進黨團：黃國昌絕對足以拍完手上機密資料

民進黨團今日前往立院警備隊調閱監視器，發現民眾黨團總召黃國昌攜出機密資料有「消失的42秒」，質疑足夠拍完所有機密資料，將不排除對黃國昌提出檢舉或告發，交由司法單位介入調查。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨團總召黃國昌19日涉嫌於外交及國防委員會機密會議期間，將機密資料攜出會議室一事，民進黨立委沈伯洋與民進黨團書記長陳培瑜今（21）日前往立法院警衛隊調閱相關監視器畫面，並對外說明調閱結果與時間軸。陳培瑜公開質疑，黃國昌有42秒期間沒有監視器拍到，「絕對足以將手上的資料拍完」。

沈伯洋指出，外交及國防委員會所在的紅樓三樓僅設有兩支攝影機，分別拍攝議場內部兩側，但從委員會通往樓梯間、以及廁所後方至樓梯間的動線，均未設置攝影機。沈伯洋表示，當時他仍在委員會內，從發現狀況到衝出會議室，時間「絕對超過30秒」，而實際調閱影像後發現，黃國昌離開會議室至返回，整體時間「將近一分半鐘」。

沈伯洋進一步說明，黃國昌在離開會議室後，有42秒處於攝影機未拍攝到的區域，時間明顯超過其所稱的「30秒」。沈伯洋強調，重點並不在於秒數長短，而是依立法院相關規定，「一秒、兩秒都是違規」，因為第48條明文規定機密資料「不得攜出」。

他也回應黃國昌所稱「自行繳回資料」的說法指出，攝影機無法拍到當事人的內心想法，客觀事實就是「資料被帶出會議室」。沈伯洋並以過去國民黨立委葉元之在機密會議中誤開直播為例，表示當時即坦承錯誤並致歉，認為「犯錯道歉本來就是很簡單的事情」。

陳培瑜則補充，已調閱樓梯兩側的所有監視器畫面，並與沈伯洋逐一對時。她指出，10時40分05秒，黃國昌右手拿著資料走出委員會；10時40分21秒，開始走下樓梯，進入無攝影機拍攝範圍；直到 10時41分03秒，才重新出現在畫面中走上樓梯，期間正好是 42 秒完全沒有攝影機拍到的時間。

陳培瑜表示，在這42秒期間，黃國昌身後有兩名助理隨行，兩人手上皆持手機。她強調，42秒「絕對足以將手上的資料拍完」，而10時41分20秒，已有軍官衝出會議室，向黃國昌取回資料。整體來看，黃國昌從離開到回到委員會約1分15秒，其中未被攝影機拍攝的時間即達42秒。

對於是否涉及國防機密外洩，陳培瑜表示，由於樓梯間未設攝影機，外界無法得知黃國昌及隨行助理在該段時間內的具體行為。她質疑，黃國昌為何會在離開後突然折返，並指出這樣的行為存在「國防外交機密外洩的可能性」。

針對後續處理，陳培瑜表示，民進黨團將持續推動相關規定的修正，並指出過去已有修法提案，但遭在野黨阻擋。至於是否涉及國安法責，黨團將再行討論研究。她也質疑立法院秘書長周萬來、立法院長韓國瑜在相關程序中的權限與判斷，並表示，若認定具有司法風險，民進黨團將不排除對黃國昌提出檢舉或告發，交由司法單位介入調查。

