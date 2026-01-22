消失的42秒！指控黃國昌涉犯國家機密保護法 陳培瑜今提告

民進黨立委陳培瑜（右）今赴北檢告發民眾黨立委黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》與《刑法》。（圖／翻攝陳培瑜臉書）

立法院外交及國防委員會19日召開機密會議，討論攸關1.25兆元的國防特別條例，但民眾黨立委黃國昌卻帶出機密資料75秒鐘，且有42秒不在監視器拍攝拍攝範圍內。對此，民進黨立委陳培瑜今天（22日）上午代表民進黨立法院黨團前往台北地檢署，告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》與《刑法》。

陳培瑜發文表示，昨天她向立法院調閱監視器畫面，發現黃國昌將涉及軍購與國防的重要機密資料攜離管制區長達1分15秒，其中更有42秒完全消失於監視器死角。而在這段期間，清楚可見他的助理隨身攜帶手機。

「在這消失的42秒裡，國防機密是否早已被翻拍、外流？」陳培瑜質疑，黃國昌帶出機密資料的時間並非黃所說的「30秒」，她認為最遺憾的是，黃國昌至今尚未道歉，也未清楚地交代那「消失的42秒」裡都做了些什麼，反而一再指稱他人「操作抹黑」。

陳培瑜向黃國昌喊話表示，國防安全絕不容任何人以「不小心」為藉口越界踩線。她也期盼檢調單位儘速查明真相，給社會一個清楚交代。



